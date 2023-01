TG Biblis belohnt sich

Biblis. Nichts für schwache Nerven war das A-Liga-Heimspiel der TG Biblis gegen die Reserve der HSG Fürth/Krumbach. Dank einer starken Leistung in der Abwehr gelang den Hausherren in der Bibliser Pfaffenau-Sporthalle ein knapper 26:25-Sieg über die favorisierten Odenwälder. Damit verbesserten sich die Schützlinge von Trainer Sascha Schnöller bei Punktgleichheit mit der HSG auf den sechsten Tabellenplatz und zeigten die vom Trainer erhoffte Reaktion auf die schwache Leistung in der Vorwoche.

Dabei verlief der Start ins erste Heimspiel des Jahres alles andere als verheißungsvoll: Die HSG legte eine 3:0-Führung vor. Es dauerte bis zur sechsten Minute, ehe David Winkler per Siebenmeter das erste Bibliser Tor gelang. 20 Minuten rannten die Gastgeber dem Rückstand hinterher, bevor sie erstmals zum 9:9 ausgleichen konnten. In der Schlussphase des ersten Durchgangs wendete sich das Blatt zu einer knappen 15:14-Führung für die Bibliser.

Fokussiert: TGB-Spieler Patrick Schneider sucht den Abschluss. © Nix

Nach dem Wiederanpfiff entwickelte sich ein richtiges „Kampfspiel“, wie es Schnöller nannte. Die TGB legte immer knapp vor, konnte sich aber nie absetzen. Zehn Minuten vor Spielende befanden sich beide Teams beim 21:21 wieder auf Augenhöhe, doch die TGB behielt die Nerven und legte erneut vor.

TGB-Torschützen: Reis 7, Winkler 7/3, Felix Schmitzer 6/2, Waschitzka 2, Peter Schmitzer 2, Helfrich 1, Schneider 1. fh