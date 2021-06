„Testpflicht war Umsatzbremse“

Biblis/Bürstadt. „Alles läuft gut, ich bin happy“, sagte Inhaberin Sabine Riechers vom Bekleidungsgeschäft Frauenzimmer in der Darmstädter Straße in Biblis auf Nachfrage des „Südhessen Morgen.“ Nach dem vergangenen Lockdown kehrt so langsam wieder etwas Normalität in den Einzelhandel ein. Seit fünf Monaten schmeißt die Unternehmerin den Laden alleine. Nach einer Hilfe will sie sich jetzt noch nicht umschauen, erst wenn die Inzidenzwerte konstant niedrig bleiben. Sechs Tage die Woche ist ihr Laden offen, wenn auch mit einer etwas längeren Mittagspause als gewöhnlich.

Besonders gut läuft es mit den maßgeschneiderten Herrenhemden und Damenblusen. Diesen Service eines deutschen Anbieters mit eigener Produktion in Thailand hat sie sich seit Februar ins Boot geholt. Riechers nimmt für einen kleinen Betrag Maß, der Kunde kann den Stoff und beispielsweise die Gestaltung von Kragen und Manschetten auswählen. Es gibt ein Zertifikat für die Bestellung mit einem Foto des Schneiders, dem der Kunde Trinkgeld zukommen lassen kann. „Die Mitarbeiter in Thailand werden gut bezahlt, es gibt keine Kinderarbeit, die Preise sind erschwinglich“, so ihr Fazit. Die Termine fürs Ausmessen macht die Geschäftsfrau oft im Anschluss an die Öffnungszeiten und sogar am Wochenende. Bei Männern dauert das eine Viertelstunde, für Frauen braucht sie mehr Zeit, weil mehr Daten erfasst werden müssen.

Umsatz noch nicht wie früher

In ihre Räume lässt Riechers trotz der Freigabe nur zwei Kunden gleichzeitig. Sie kennt ihr Sortiment genau und kann schnell neue Teile in die Umkleidekabine bringen. Weitere Kunden müssen vor dem Geschäft warten. Zutritt ist nur mit Maske möglich. „Der Umsatz ist noch nicht so wie zu normalen Zeiten, aber ich kann mich nicht beklagen“, erklärte sie. Neue Ware stehe bereits im Laden, bisher sei sie aber noch nicht zum Auszeichnen gekommen.

Froh darüber, dass sie uneingeschränkt ohne Test wieder Kundschaft einlassen kann, ist auch Ursula Langhoff von Lehmann Moden. „Wir haben sehr viel Spaß im Laden“, erläuterte sie. Die Kundschaft genieße es, wieder selbst shoppen zu gehen, die Sachen anzufassen, anzuprobieren und auswählen zu können.

„Als Click & Collect angesagt war, haben wir auf Wunsch Outfits zusammengestellt, damit die Kunden zuhause anprobieren konnten. Aber es ist doch etwas anderes im Laden. Da sieht man mal eine Handtasche und nimmt die kurzerhand mit, obwohl eigentlich eine Hose gefragt war“, so Langhoff. Diese Zusatzverkäufe hätten im Umsatz gefehlt.

Während der langen Pandemiezeit war ihr Fachpersonal da, hat mitgearbeitet und sie unterstützt. Auch, indem sie Bilder von neuen Kleidungsstücken bei Facebook geteilt haben, die die Inhaberin gemacht hatte. „Zeitweise hat der Lockdown mich viel Kraft und einige Kilos gekostet. Die Maßnahmen der Regierung betreffen uns auf dem Land anders als die Einzelhändler in der Großstadt, die ganz andere Flächen haben. Wir sind dankbar, dass die Leute nicht vergessen haben, dass es auch vor Ort Geschäfte gibt“,sagte sie.

„Die Testpflicht war eine Umsatzbremse. Die Kunden haben sehnsüchtig drauf gewartet, wieder einmal einkaufen zu dürfen“, betonte Burkhard Vetter von Vetter Moden aus Bürstadt. Er führt auch „Kids & Casuals“. Verstehen kann er es nicht, dass für seine Modehäuser ein Test verlangt wurde und im Supermarkt nicht. Seine Umsätze seien derzeit gut, die Leute kämen gerne zu den kleinen Fachgeschäften und schätzten die Beratung.

Vetter hofft, dass das Geschäft bis Herbst zumindest normal weiterläuft. Seine Prognose ist, dass bis dahin mehr Menschen geimpft sind. „Zumindest gibt es derzeit keine von außen auferlegte Hemmschwelle mehr, in die Läden zu kommen“, so Vetter. Und solange die Inzidenzzahlen weiter so niedrig seien, werde sich daran hoffentlich auch nichts ändern.