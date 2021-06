Termine für Kommunion stehen fest

Biblis. In der Woche ab dem 28. Juni beginnen in der Pfarrgruppe Biblis die Gruppenstunden der Kommunionkinder zur Vorbereitung auf die Erstkommunion 2021. Die Erstkommunion hat das Thema „Gottes Geist schenkt uns Leben!“. Geplant sind insgesamt sechs Gruppenstunden, davon drei Stunden vor den Ferien und drei Stunden nach den Ferien. Für die Gruppenstunden besteht derzeit noch Maskenpflicht.

Die Katechetinnen und Katecheten treffen sich zum Vorbereitungsgespräch am Dienstag, 22. Juni, um 20 Uhr in Biblis im Raum der Begegnung. Die Festgottesdienste zur Erstkommunion sind am Sonntag, 19. September, um 9.30 Uhr und um 11.30 Uhr; am Sonntag 26. September, um 9.30 Uhr und um 11.30 Uhr sowie am Sonntag, 3. Oktober, um 9.30 Uhr geplant.

Anmeldungen weiter nötig

Die Verantwortlichen der Pfarrgruppe freuen sich, dass ab 1. Juli wieder in allen Pfarreien der Pfarrgruppe Gottesdienste in Präsenz gefeiert werdenkönnen. Dazu sind alle künftigen Kommunionkinder und ihre Eltern eingeladen. Derzeit ist eine Anmeldung für die Wochenendgottesdienste bis spätestens Freitagabend, 18 Uhr, erforderlich.

Für St. Bartholomäus Biblis gilt die Telefonnummer 0176/72 86 28 78, in St. Theresia Groß-Rohrheim die Nummer 0160/90 12 44 02 und St. Christophorus Wattenheim 0176/ 82 58 52 44. Nachrichten können auch über WhatsApp oder SMS übermittelt werden. red

