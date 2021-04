Teilnehmer halten Abstand

Biblis. Eine Demonstration in Wattenheim ist am Freitagnachmittag ohne Probleme abgelaufen. Das bestätigt das Bibliser Ordnungsamt auf Nachfrage dieser Redaktion. In der Rheinstraße hatten sich zwischen 16 und 18 Uhr rund 25 Menschen nebeneinander auf den Gehweg gestellt. Die Straße war nicht gesperrt. Laut Ordnungsamt ist die Veranstaltung bei der Gemeindeverwaltung angemeldet worden. Auch die Polizei war vor Ort, um den Verlauf der Aktion zu beobachten.

Es habe keine Beanstandungen gegeben, heißt es aus dem Ordnungsamt. Die Teilnehmer hätten keine Masken getragen, aber mindestens zweieinhalb Meter Abstand zu einander eingehalten und Passanten Platz gemacht. Eingänge zu Gebäuden oder Höfen seien frei gelassen worden.

Auf Plakaten machten die Demonstranten deutlich, dass sie mit der Corona-Notbremse nicht einverstanden sind. „Kaffee trinken ohne Test“, oder „Selbstdenker“ und „Ich schenke Ihnen ein Lächeln ohne Maske“ waren dabei zu lesen. Einige vorbeifahrende Autofahrer hupten, andere hielten den Daumen nach unten. Fahrradfahrer stoppten und sprachen mit den Demonstranten. Es habe einen Meinungsaustausch gegeben, zu Pöbeleien sei es nicht gekommen, stellt das Ordnungsamt fest. ps