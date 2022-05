Die Nachfrage nach Kita- und Krippenplätzen ist in Biblis groß. Es gibt Wartelisten. Das Kreisjugendamt hat der Gemeinde Biblis empfohlen, drei bis vier neue Gruppen für Kita- und Krippenkinder einzurichten. Demnächst geht die neue Krippe für zehn Kinder in der Pfaffenau in Betrieb. Dafür hat die Gemeinde Biblis Container angemietet und eingerichtet.

Doch die Betreuungsplätze sind

...