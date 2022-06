Superhelden in 3D

Biblis. Das Programm der Bibliser Filminsel hat es auch in dieser Woche wieder in sich: In „Doctor Strange in the „Multiverse of Madness“ schlüpft Benedict Cumberbatch in die Rolle des Marvelhelden Dr. Strange. Als ein Monster New York angreift, eilt Doctor Strange schnell zur Rettung und wundert sich, dass er das von dem riesigen Wesen angegriffene Mädchen aus seinem jüngsten Traum kennt: America Chavez. Sie hat die Fähigkeit, durch das Multiversum zu reisen und kennt so verschiedenste Versionen dieser Welt. Und eine mysteriöse dunkle Macht will ihr diese Fähigkeit rauben. Mit dabei sind Rachel McAdams, Elizabeth Olsen und Chiwetel Ejiofor.

In 3D wird dieser Superheldenstreifen am Wochenende von Freitag und Samstag, 24. und 25. Juni, jeweils 20 Uhr, und am Sonntag, 26. Juni, 19 Uhr, gezeigt. Kulturstaffel und Kinderfilmstaffel haben Sommerpause. cid