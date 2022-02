Superhelden erobern Kino

Biblis. Wer den Film „Birnenkuchen mit Lavendel“ mochte, der kann sich am Donnerstag, 10. Februar, auf „À la Carte! – Freiheit geht durch den Magen“ vom gleichen Regisseur, Eric Besnard, freuen. Er läuft ab 20 Uhr in der Bibliser Filminsel.

Tom Holland, Zendaya, Jake Gyllenhaal und Benedict Cumberbatch spielen die Hauptrollen in „Spider-Man: No Way Home“. Die Superhelden sind am Freitag und Samstag, 11. und 12. Februar, jeweils 20 Uhr, und am Sonntag, 13. Februar, 19 Uhr, in Biblis auf der Leinwand unterwegs.

„Short und das Geheimnis des Zauberriffs“, ist der Animationsfilm für Kinder, der am Sonntag, 13. Februar, um 15 Uhr gezeigt wird..

Für den Eintritt in die Filminsel gilt die 2Gplus-Regel. Zur Überprüfung muss neben den entsprechenden Nachweisen auch der Personalausweis vorgezeigt werden. Auch das Schülertestheft gilt als Nachweis. Kinder unter sechs sind von den Regeln ausgenommen. Kinder bis zwölf Jahre dürfen das Kino nur in Begleitung eines Elternteils besuchen. Die Anzahl der Plätze ist nach wie vor reduziert und die Tickets gibt’s ausschließlich online. cid