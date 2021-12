Süße Tiere und fiese Monster

Biblis. Mit einer 3D-Vorstellung von „Venom 2 – Let There Be Carnage“ geht es am Wochenende in der Filminsel weiter: Zu sehen ist der Streifen am Freitag und Samstag, 10. und 11. Dezember, ab 20 Uhr sowie am Sonntag, 12. Dezember, ab 19 Uhr. Die Story (FSK 12) ist etwas für Fantasy-Fans: Eddie Brock (Tom Hardy) lebt schon seit einiger Zeit mit dem außerirdischen Parasiten Venom in seinem Körper. Sie haben sich mehr oder weniger miteinander arrangiert. Allerdings will Venom am liebsten den ganzen Tag Bösewichte verhauen und seinen gewaltigen Hunger stillen, während Eddie seine Karriere als Journalist in Gang bringen möchte. Dann möchte der Serienkiller Cletus Kasady (Woody Harrelson), dessen Opfer noch nicht gefunden wurden, mit Eddie über seine Taten sprechen...

Der Animationsfilm „Paw Patrol“ für Kinder läuft am Sonntag, 12. Dezember, ab 15 Uhr. Schon oft hat die Paw Patrol die Abenteuerbucht und die umgebenden Gebiete beschützt, Bewohner gerettet und die Pläne des fiesen Bürgermeister Besserwisser aus der Nachbarstadt durchkreuzt. Da erreicht Ryder und seine sechs Hunde Marshall, Chase, Rubble, Rocky, Zuma und Skye eines Tages ein Hilferuf. Der Fiesling will eine Maschine zur Wetterkontrolle in Betrieb nehmen, was schiefzugehen droht. So reisen die Helfer auf vier Pfoten in die Abenteuerstadt, wo sie ihr neues Quartier beziehen, um den Bürgermeister zu stoppen.

Für den Eintritt in die Filminsel gelten die 2G-Regeln. Schüler (6 bis 17 Jahre) können das Schülertestheft als Nachweis der regelmäßigen Negativ-Testung nutzen. Kinder bis sechs Jahre sind davon ausgenommen. Zur Überprüfung von 2G muss der Personalausweis vorgezeigt werden. Die Plätze sind reduziert, und Tickets gibt’s ausschließlich online. Kinder unter zwölf Jahre dürfen nur in Begleitung von Erwachsenen in die Vorstellung. cid