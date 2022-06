Straßen in Biblis gesperrt

Biblis. Vom voraussichtlich 11. Juli bis November wird der Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) die Kanalisation in der Mörsstraße nördlich der Viktoriastraße sowie in der Alten Gartenstraße zwischen Mörs- und Gartenfeldstraße hydraulisch sanieren. Die Fahrbahn muss in den betroffenen Bereichen voll gesperrt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu Beginn der Arbeiten wird die Kreuzung Mörsstraße/Viktoriastraße voll gesperrt, anschließend die Mörsstraße zwischen Viktoria- und Alte Gartenstraße und danach der Knoten Alte Gartenstraße/Mörsstraße. Zuletzt erfolgen Kanalbauarbeiten in der Alten Gartenstraße zwischen Gartenfeld- und Mörsstraße.

Bei Rückfragen steht Herr Neumann vom KMB (Telefon 06251/10 96 37) zur Verfügung. red