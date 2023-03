Sträucher in Form bringen

Wattenheim. Eine Woche vor Ostern, am Samstag, 1. April, treffen sich die ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen vom Projekt schöner Pfarrgarten zum ersten Einsatz. Von 9 bis 12 Uhr werden im Pfarrgarten in Wattenheim Pflanzen, Sträucher und Bäume gepflegt und geschnitten und so auf den Sommer vorbereitet.

Wer bei dieser ehrenamtlichen Tätigkeit mithelfen will, ist herzlich eingeladen. Es wird allerdings darum gebeten, geeignete Handschuhe mitbringen. Zwischendurch gibt es, wie seit 15 Jahren üblich, ein reichhaltiges Frühstück.

Mit einem Zitat von Paracelsusgrüßen Rosi und Walter Lauseker alle Helfer und machen darauf aufmerksam, wie viel Heilkräfte in den Pflanzen stecken können: „Alle Wiesen und Matten, alle Berge und Hügel, sind Apotheken.“ red