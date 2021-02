Biblis. Fastnacht daheim bekamen die Fans der Bibliser Fastnacht von der Karnevalsabteilung der Turngemeinde (TG) geboten. Die Zuschauer konnten sich am Laptop oder Fernseher per Youtube-Livestream unter dem Motto „Best of“ närrische Höhepunkte aus den TG-Karnevalssitzungen der vergangenen Jahre anschauen. Lustig ging es allemal zu, Büttenredner, Sketche, Gesangseinlagen und Showaufführungen wurden zusammengeschnitten und folgten dem bekannten Programmablauf der Sitzungen.

Seit mehr als 66 Jahren finden die TG-Karnevalsfastnacht und die damit verbundenen beiden großen Sitzungen bereits statt. In diesem Jahr lockte das Onlineangebot der TG die Narren an die Bildschirme. „Wir schreiben das Jahr 2021, ein heimtückischer Virus hält seit einem Jahr die Welt in Atem. Und die Fastnacht 2021 fällt aus! Das ist natürlich Quatsch! Es wird immer auch Fastnacht geben“, verkündeten die TG-Karnevalisten auf dem Bildschirm.

Zu einem „dreifachen Helau“ motivierte auch Sitzungspräsident Bernd Klink bei seiner Videobotschaft an die Zuschauer und meinte, dass heute ja alle vor den Bildschirmen in der ersten Reihe sitzen würden. Auch online baute die Karnevalsabteilung auf bewährte Programmpunkte mit bekannten Gesichtern aus den eigenen Vereinsreihen. Wobei man hier auch Bühnenakteure wiedersah, die nicht mehr aktiv auftreten, wie Gerhard Baum als „Biwwelser Schnook“.

Bei den Liveaufnahmen von damals tobte der Saal – und auch daheim wurde man mitgerissen, wenn er loslegte: „Ich merk’ mit meine Fühler, es wird wärmer oder kühler, so erkenn ich warme Leiber – am liebsten stech’ ich nackte Weiber.“ Auch die ersten „Hähnchen“-Rufe erschallen, und als Baum seinen Fastnachtsevergreen anstimmte, sangen spätestens beim Refrain „Äh Hähnche, außen knusprige, inne zart“ alle mit.

Ein weiterer Evergreen der Biwwelser Fastnacht, „Über de Bergstroß“ vom Duo Dschubuja, gab es in aktueller Version aus dem Proberaum von Matthias Vormehr und Oliver Wetzel. Sie besangen, dass zurzeit eben nicht alles so sorgenfrei „über de Bergstroß“ sei. Ein neues Lied gab es ebenfalls, angelehnt an die Affäre ums Helfrichsgärtel-Baugebiet. Der Refrain lautete einprägsam: „Warum hast du nicht nein gesagt!“

Wie von Sitzungspräsident Klink versprochen, bekamen die Zuschauer in den Wohnzimmern daheim einen bunten Mix präsentiert, der gute Laune nach Hause brachte. Etliche Zuschauer dürften bei den Auftritten live in der Halle dabei gewesen, da kamen Erinnerungen auf, die ein oder andere Anekdoten aus dem Ortsgeschehen sorgte für Aha-Effekte – „ja, genau, so war das damals“. Es konnte viel gelacht und geschmunzelt werden, die Unterhaltung stimmte.

Darin zusehen waren weiterhin: Szenen aus verschiedenen Einleitungen zu den Sitzungsmotti, der Gardetanz, die Begrüßung durch Sitzungspräsident Bernd Klink, das teuflisches Protokoll in der Bütt von Norbert Linn, ein Sketch mit Tim Mälzer alias Felix Schmitzer und Assistentin Tania Redermaier. Von Christian Marsch und Sven Blechschmidt gab es eine lustige Zaubershow, Dieter Marsch sprach in der Bütt als „Ein Sanitäter“, die Garde präsentierte einen Showtanz, als „Tapeface“ begeisterte Sven Blechschmidt erneut als Pantomime. Das unnachahmliche „Zwiegespräch Margret und Lisbeth“ mit Martina Hüter und Christiane Müller war gefüllt von Anekdoten aus dem Ortsgeschehen.

Zu sehen waren zudem die Tanzgruppe „4th Wave“, das Gesangsduo „Dschubuja“, das Männerballett „Asbach Brittas“ mit ihrem Tanz, den sie 2020 bei der hessischen Weiberfastnacht im Fernsehen präsentiert hatten, die Biwwelser Schnook Gerhard Baum, der Sketch „Achterbahn im Gurkenpark“, eine lustige Fastnachtshypnose mit Annick Löhr sowie Felix und Peter Schmitzer, der Auftritt von Helene Fischer alias Fabienne Hüter und zum Abschluss das TG-Lied.

Über zwei Stunden dauerte die Online-Sitzung der TG, gut 200 Zuschauer klickten sich dafür ein. Ein großes Dankeschön schickte der Sitzungspräsident Bernd Klink hier an die Verantwortlichen Peter Schmitzer, Sven Blechschmidt und Annick Löhr, die das „Best-of“ zusammengestellt hatten.