Stiftungsrat formiert sich neu

Biblis. Der Stiftungsrat der Bürgerstiftung Biblis hat einen neuen Vorsitzenden: Rüdiger Glaser wurde an die Spitze des Gremiums gewählt, zu seinem Stellvertreter wurde Matthias Röhrborn bestimmt – beide einstimmig. Als Wahlleiter fungierte Bürgermeister Volker Scheib.

An der Sitzung auf dem Nordheimer Luisenhof nahmen auch Gisela Gibtner, Erste Vorsitzende der Bürgerstiftung, sowie die im Herbst gewählten Vorstandsmitglieder Irmgard Morys, Priska Winkler und Roland Woll teil.

Bisher hatte der frühere Bibliser Bürgermeister Alfred Kappel den Vorsitz im Stiftungsrat inne. Mit seinem Tod im vergangenen Jahr war der Platz verwaist. Rüdiger Glaser will sein Amt in Kappels Sinne weiterführen: „Eines meiner Ziele wird immer bleiben, dass wir einen guten und offenen Austausch mit dem Vorstand pflegen. Daher war es mir wichtig, dass wir die Gelegenheit nutzen, auch den Vorstand zur Sitzung einzuladen“, erläuterte er.

Sowohl Röhrborn als auch Glaser sind Gründungsstifter der Bürgerstiftung Biblis und wurden 2010 in deren Urstiftungsrat gewählt. Alfred Kappel hatte in seiner Zeit als Stiftungsratsvorsitzender zahlreiche Projekte initiiert. Gastgeber und Stiftungsrat Wilhelm Kreider erinnerte nicht nur an Ernst Wartusch, dessen Verdienst es war, dass die Bürgerstiftung seinerzeit ins Leben gerufen wurde, sondern auch an Alfred Kappels unermüdliches Schaffen zum Wohl der Stiftung.

Der Stiftungsrat dient als Kontrollgremium für den Vorstand, erläutert Gisela Gibtner. Ihm gehören neben Glaser und Röhrborn auch noch Ursula Diaz, Rita Schramm und Frank Nowak an. Für das letzte Quartal des Jahres ist eine Stifterversammlung geplant. Dabei könne dann ein weiteres Stiftungsratsmitglied gewählt werden, kündigt Glaser an. Auch um dem Vorstand weiterhin positive Impulse geben zu können, wünscht sich der Stiftungsrat, dass dieses Gremium wieder verstärkt wird: Begeisterte, die sich auf dieser Ebene einbringen möchten, können sich bis zur Stifterversammlung melden. red