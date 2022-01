Sternsinger geben Segen weiter

Bobstadt. Musik ertönt, goldene Sterne blitzen auf und königliche Umhänge wehen im Wind: Die Sternsinger der katholischen Kirchengemeinde Bobstadt sind zwar nicht von Haus zu Haus gezogen. Doch sie haben den Segen und die frohe Botschaft der Heiligen Nacht an zwei Stationen an die Menschen in Bobstadt weiter.

So standen sie am samstags für zwei Stunden an der Post und Bäckerei, und sonntags nach dem Gottesdienst gaben sie noch eine Stunde die Segensbriefe an die Bobstädter weiter.

Es findet sich immer ein Weg

Es war das zweite Mal, dass die Sternsinger wegen Corona nicht von Haus zu Haus gehen konnten, um die Menschen zu Hause zu besuchen. Aber es gibt immer einen Weg, um den Segen weiterzugeben.

„Im vergangenen Jahr gaben die Sternsinger die Segensbriefe nur auf dem Kirchenvorplatz aus, dieses Jahr haben wir eine weitere Station dazu genommen“, erzählte Carmen Pein, die gemeinsam mit Heike Eberle und Maria Stanowitsch die Kinder begleitete.

Vor der Post und der Bäcker hatten Lena, Fritz und Luisa ihre Plätze als Heilige Drei Könige eingenommen. Vor ihnen standen zwei Tisch, auf denen die Segensbriefe lagen. In diesen befanden sich die Segensaufkleber und der Flyer der Dreikönigsaktion zum Thema „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“. Außerdem eine Spendentüte und die Informationen zur Überweisung von Spenden. Die Spendentüten können in den Briefkasten des Pfarrbüros geworfen werden.

In Briefkästen eingeworfen

Die Sternsinger hielten eine Spendendose parat. „Hier kommen viele Leute vorbei und nutzen die Möglichkeit, sich hier den Segen abzuholen“, freute sich Heike Eberle. Wer am Stand war, wurde zugleich nach seiner Adresse gefragt. Denn die Sternsinger werfen die Segensbriefe auch in Briefkästen ein. Damit sich hier nichts doppelt, wurden die Segensabholer abgehakt.

„Insgesamt haben wir acht Kinder als Heilige Drei Könige an den beiden Stationen“, erklärte Heike Eberle. Neben Lena, Fritz und Luisa machten Willi, Sophia, Rosalie, Lilli und Frieda die Bobstädter Sternsinger komplett. str