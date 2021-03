Biblis. In der katholischen Pfarrgruppe in Biblis sind trotz der Corona-Pandemie einige Aktionen geplant. So können alle, die die Sanierung der Kirche St. Bartholomäus unterstützen wollen, einen Sandstein aus der Fassadensanierung erwerben. Sie sind nach den Gottesdiensten in der Sakristei gegen eine Spende von 25 Euro erhältlich – so lange der Vorrat reicht.

Am Palmsonntag können alle Interessierten ein Palmsträußchen zum Segnen mit in die Kirche bringen. Wer Buchs im Garten hat und bereit wäre, diesen zu spenden, darf sich gerne bis zum 25. März im Pfarrbüro unter Telefon 06245/70 03 melden. Viele Buchsbestände haben in den vergangenen Jahren durch die Raupen Schaden genommen.

Die katholische Pfarrgruppe Biblis verkauft Sandsteine. © Pfarrgruppe

Die Pfarrgartenaktion in Wattenheim, die eigentlich am Samstag, 27. März, hätte stattfinden sollen, kann aufgrund der allgemeinen Pandemielage nicht stattfinden und wird daher abgesagt.

Dafür gibt es zum Osterfest eine Aktion: Nach der Osternachtfeier am Samstag, 3. April, um 21 Uhr und nach den beiden Gottesdiensten am Ostersonntag, 4. April, um 9.30 und um 11 Uhr in Biblis verkaufen die Messdiener selbst gebackene Osterlämmchen zum Preis von 5 Euro pro Stück. Wer möchte, kann sich gerne vorab ein Osterlämmchen reservieren lassen. Vorbestellungen nimmt Gaby Stein unter der Telefonnummer 0176/72 86 28 78 entgegen. Der Erlös kommt der Messdienerkasse zugute. red