Stau nach Auffahrunfall

Biblis. Zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 44 sind die Feuerwehren Biblis am Dienstag gegen 16.30 Uhr geeilt. Laut Feuerwehrsprecher Ralf Becker war es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Kleintransportern in Richtung Bürstadt gekommen. Einer der Transporter wurde durch den Aufprall in den Straßengraben in Richtung Biblis geschleudert. Die Fahrzeuginsassen seien mit dem Schrecken davongekommen, hieß es.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz und streute auslaufende Flüssigkeiten mit Bindemittel ab. Die B 44 war während der Bergung der Unfallfahrzeuge und der Reinigung der Fahrbahn voll gesperrt. Laut Becker bildete sich ein Stau bis fast nach Bürstadt. red