Starkregen überflutet Keller und Firmengelände in Biblis

Biblis. Zu 20 Einsätzen ist die Feuerwehr Biblis durch den Starkregen beim Gewitter am Donnerstagmorgen alarmiert worden. „Das Wasser stand in den Kellerräumen zwischen zehn und 30 Zentimetern hoch. Den Schaden werden die Leute erst nach und nach entdecken, weil die Möbel aufquellen und die Wände getrocknet werden müssen“, sagt Ralf Becker, Sprecher der Feuerwehr Biblis. Weil die Bibliser Aktiven so viel zu tun hatten - bei Wohnhäusern und Firman, haben sie die Kollegen aus Nordheim und Wattenheim um Hilfe gebeten. In den Ortsteilen sei in der Nacht alles ruhig geblieben. „Wie die Bienen sind wir innerhalb der Gemeinde ausgeschwärmt, um mit Pumpen und Wassersaugern zu arbeiten“, erzählt Becker.

Einsätze gab es ab 3.20 Uhr außerhalb, in der Lise-Meitner- und der Lenaustraße, im Helfrichsgärtel, Am Großen Weichweg und der Danziger Straße. „Die Bewohner haben uns meist tatkräftig geholfen bei der Arbeit“, sagt Becker. Dankbar ist er zudem, dass die Bäckerei Helmling das Frühstück spendiert hat. „Was aus dem Backofen kam, konnten wir mitnehmen: Brötchen wie Kaffeestückchen“, freut sich der Sprecher der Feuerwehr. Immerhin waren mehr als 20 Aktive im Einsatz, die bald Hunger hatten. Mit den Aufräum- und Reinigungsarbeiten waren sie noch bis in den Nachmittag hinein in der Wache beschäftigt. cos