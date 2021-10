Starkregen auch in Biblis ein Problem

Biblis. Bei der Bürgerversammlung im Bibliser Bürgerzentrum stellte sich auch die Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) vor. Seit Januar 2020 ist die KMB für das Bibliser Kanalnetz verantwortlich.

Bei den Ausführungen der Mitarbeiter Lars Stuckert und Karl-Walter Neumann rückten unweigerlich die Auswirkungen des Klimawandels in den Mittelpunkt. KMB sollte einen neuen Generalentwässerungsplan erstellen. Dabei kam es auf der Suche nach neuralgischen Punkten zu Niederschlags-Abfluss-Messungen, der Ermittlung einer Versiegelungsrate der Bodenflächen und der Pumpleistung sowie des aktuellem Trinkwasserverbrauchs.

Konstantin Großmann leitete die Bürgerversammlung. © Berno Nix

Eine Starkregen-Gefahrenkarte wurde angefertigt – mit dem Ziel, den Überflutungsschutz vor dem Hintergrund zunehmender Starkregenereignisse zu verbessern. Als Beispiel diente hier insbesondere das Neubaugebiet Helfrichsgärtel I, das bei einem solchen Starkregen im Juli 2021 überflutet wurde, da der Kanal die Wassermengen nicht mehr aufnehmen konnte. Das für die Entwässerung zuständige Pumpwerk West kam an seine Grenzen, die Straße stand unter Wasser, Keller liefen voll. Laut Neumann ist daran das – im Vergleich zu anderen Wohngebieten – tiefere Geländeniveau das Problem. Das Areal sei voll gelaufen „wie eine Badewanne“.

Spätestens an diesem Punkt seien die Möglichkeiten begrenzt, denn die Beschaffenheit des Terrains sei unabänderlich. Deshalb seien auch die Anwohner gefragt, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten gegen eindringendes Wasser so gut wie möglich zu schützen, so Stuckert. Die KMB kümmere sich in Zusammenarbeit mit der Gemeinde um die ständige Kontrolle des Zustandes des Kanalnetzes und – wo notwendig – um die Erneuerung von Kanälen oder Hausanschlüssen. jkl

