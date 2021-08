Springen bis Klasse S in Biblis

Biblis. Seit Donnerstag treffen sich die Turnierreiter wieder auf der Anlage des Reit- und Fahrvereins Biblis in der Pfaffenau. Bis Sonntagnachmittag treten die Springreiter gegeneinander an. Insgesamt haben die Turnierleiter Martin Peters und Dieter Frieß 20 Prüfungen von Klasse A bis S ausgeschrieben. „Es sind bisher 960 Nennungen eingegangen“, berichtet Peters, der sich mit seinen Helfern um das Wohl von Sportlern und Gästen kümmert. Während die Meldestelle erneut in den Händen von Anja Geißler liegt, kümmern sich die Parcourschefs Tobias Hein und Andreas Wagner um faire reiterliche Bedingungen in den Parcours. Britta Hegner informiert als Sprecherin das Publikum. „Wir dürfen bis zu 500 Personen auf unsere Anlage lassen“, erklärt Martin Peters. Mit Mathias Wetzel will er sich um die Einhaltung der Corona-Regeln kümmern. So ist der Zugang nur noch vom Parkplatz aus möglich.

Besonders am Samstag und Sonntag, 14. und 15. August, warten anspruchsvolle Prüfungen. So sind zur Springprüfung der Klasse M*, die am Samstag um 14.30 Uhr startet, bereits 82 Reiter gemeldet. Zum Klasse S* Springen, das um 17 Uhr los geht, haben sich 46 Sportler gemeldet. Auch die Youngster Tour am Sonntag ab 9 Uhr und der Preis der Dieter-Hofmann-Stiftung am Sonntag ab 11.15 Uhr sind Teil des Veranstaltungsprogramms. Höhepunkt ist die Springprüfung der Klasse S**, auf die sich die Zuschauer zum Abschluss ab 15 Uhr freuen dürfen. Fell