Rund 45 aus der Ukraine geflüchtete Menschen leben laut Bürgermeister Volker Scheib aktuell in Biblis. „Es gibt hier ein großes Kontingent an Wohnungsgebenden“, betont der Rathauschef. Es sei aber nicht auszuschließen, dass der Kreis bei der Unterbringung der Geflüchteten auch verstärkt Unterkünfte in Hallen einrichten werde. „Deshalb habe ich vorausschauend nachgefragt, ob möglicherweise die

...