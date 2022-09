Sportplätze beschäftigen Politiker erneut

Wattenheim. Über die Themen der Fahrradrundfahrt sprach der Ortsbeirat in seiner Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus erneut. Dieses Mal konnte Bürgermeister Volker Scheib Antworten liefern. Wobei es zum wiederholten Male um das Sportstättenkonzept ging. Fakt ist: Nordheim gibt seinen Sportplatz auf, und das Gelände könnte Baugebiet werden. In Wattenheim soll der Rasenplatz aufgewertet werden und demnächst eine Beregnungsanlage erhalten. Scheib versprach, sobald die Saison vorbei ist, passiere das. Das Geld steht bereits im Haushalt. Auch die Lichtanlage werde saniert. „Das lassen wir komplett von den Fachfirmen machen. Dann liegt auch die Gewährleistung in deren Händen, und wir müssen uns nicht mit selbst verursachten Schäden herumschlagen wie bisher“, erklärte Scheib.

Dass die Beregnungsanlage kommt, habe der Vorstand der SG NoWa gewusst, ebenso wie der Verlauf der Sanierung der Duschen und Umkleiden, betonte der Bürgermeister. „Das nervt, und es fließt viel Energie, die anderweitig gebraucht wird“, meinte Scheib.

Das Gelände des FV Biblis in der Pfaffenaue soll zum Kompetenzzentrum ausgebaut werden. Insgesamt gebe es für das Sportstättenkonzept aber noch Beratungsbedarf, zudem müsse es politisch abgesegnet werden, ehe Fördergelder beantragt werden und fließen können.

Thema Marktplatz vertagt

Der Hartplatz am Ende der Schulstraße wird zweigeteilt. Der hintere Teil wird multifunktional, der vordere könnte zum Marktplatz werden. Dieser Punkt stand auf der Tagesordnung, wurde aber heruntergenommen und auf die nächste Sitzung vertagt. Bei der Pflanzinsel vor der ehemaligen Pizzeria am Ortseingang lagen dem Ortsbeirat zwei Pläne vor. „Eine Mischung aus beiden wäre hier die Lösung“, meinte Ortsvorsteherin Sigrid Ambos. Die Einfassung ist schon da und soll auch für die weitere Bepflanzung genutzt werden, fand sie. Thomas Kuhn (CDU) regte an, für die Bewässerung den in der Nähe liegenden Hydranten zu nutzen. Scheib entgegnete, dass das nicht so einfach sei und es durchaus bei langer Trockenheit zu Beschränkungen der Wasserentnahme kommen könne.

Für die Linde, die der Beirat setzen will, sollen die Vorarbeiten bis Mitte Oktober erledigt sein. Die Friedhofsmauer ist saniert, doch das Streifenmuster mit den ausgefüllten Rissen gefällt nicht jedem. Der Beirat möchte nun von der Verwaltung wissen, wie teuer ein Anstrich, auch mit einer wasserabweisenden Farbe, ist. Dann wird entschieden, ob sich der Aufwand lohnt. Denn die Mauer werde aufgrund der Bauart wieder Risse aufweisen.

Halteverbot im Gespräch

In der Schulstraße ist eine provisorische Bushaltestelle für die Beförderung der Grundschüler nach Nordheim in die Steinerwaldschule zu finden. Der Bus fährt einmal morgens hin und mittags wieder zurück. Kritisiert wird, dass der Ein- und Ausstieg ausgerechnet vor dem Dorfgemeinschaftshaus ist, wo sich bei Regen an der abgesenkten Bordsteinkante eine große Pfütze bildet und auch Anwohner oft ungünstig parken. „Vielleicht sollten wir eine reguläre Haltestelle für den Schülertransport einrichten“, meinte Scheib. Überlegt wird, ob ein zeitlich befristetes Halteverbot die Parksituation verbessern könnte. cid