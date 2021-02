Biblis. Die Corona-Pandemie bremst auch die TG Biblis aus. Der Verein bietet deshalb auch Kurse im Internet via Zoom an. So gibt es donnerstags von 20.30 bis 21.30 Uhr Zumba mit Daniela. Es ist geplant, das Angebot weiter auszubauen. Am 9. Februar startet ein Body-Workout mit Barbara, das immer dienstags von 9 bis 10.15 Uhr stattfindet. Am 3. Februar gibt es ein Probetraining für Move4relax bei Roswitha, der Kurs findet dann immer mittwochs von 18.30 bis 20 Uhr statt. Für die Kinder werden ab sofort Wochenaufgaben auf der Homepage der TG bekannt gegeben. Die Teilnahme ist für TG-Mitglieder kostenfrei. Anmeldungen sind über die Homepage möglich. Fragen beantworten die Geschäftsstelle oder die Trainer. red