Spezialitäten auf Bestellung

Biblis. Der Jugendförderverein BiNoWa veranstaltet am Samstag, 11. Dezember, einen Weihnachtsmarkt to go auf dem Sportplatz in Wattenheim. Neben den Spezialitäten, für die die Fußballer bekannt sind, wie beispielsweise Wildschweinbratwurst mit Sauerkraut im Brötchen, Räuberfleisch mit Zaziki oder Bratwurst im Brötchen bietet der Jugendförderverein Glühwein in Flaschen zum Verkauf an, um sich das Weihnachtsmarktfeeling nach Hause zu holen. Das Bestellformular gibt es online unter https://forms.gle/BqFhQnYnzqzHyHtCA. Bestellungen sind bis Samstag, 4. Dezember, auch unter der Telefonnummer 01573/17 08 78 4 möglich. red

