Spaß mit Speckstein und Strohpuppe

Biblis. Auch in den Osterferien sorgten Jungen und Mädchen für viel Leben in der Schulkindbetreuung „Tintenklecks“ in Biblis. Dort hatten sich die Betreuerinnen und Betreuer ein tolles Programm ausgedacht und konnten zudem auf Unterstützung von Vereinen setzen. So gab es etwa eine Aktion mit dem Obst- und Gartenbauverein, bei dem die Grundschüler eine Strohpuppe gemeinsam ausstopfen durften – die im Herbst verbrannt wird.

Nach Ostern ging es gleich dienstags für die Schüler zunächst auf den Spielplatz zur Nach-Oster(n)-Eiersuche, die den Kindern bei Kaiserwetter großen Spaß bereitete, alle waren eifrig am Suchen und Spielen vor Ort. „Am Mittwoch und Donnerstag konnten die Kinder ihre eigenen Schmuckstücke aus Speckstein herstellen. Hierfür konnte mit Sägen und Schleifpapieran die Handfertigkeit trainiert werden“, erzählte Tobias Kleiner, Leiter der Schulkindbetreuung Biblis.

Weiterhin gab es noch eine besondere Aktion mittwochs, denn da konnte ein schönes Osterfoto geschossen werden. Hierfür richtete ein professioneller Fotograf den Bewegungsraum zum Fotostudio um. „Die Kinder bekamen nach ihrem Shooting Zettel mit einem persönlichen Code, auf welchem sie die Bilder abrufen und auch auf Tassen oder andere Gegenstände drucken lassen können“, berichtet Kleiner.

Große Vorfreude hatten die Kinder auf den Donnerstag, denn dann besuchten Mitglieder des Obst – und Gartenbauverein die Schulkinder, um mit ihnen gemeinsam die traditionelle große Strohpuppe auszustopfen. Die Kinder waren begeistert bei der Sache und freuen sich schon darauf, die Puppe im Herbst dann wieder auf dem Gelände des Obst- und Gartenbauvereins verbrennen zu dürfen.

Basteln für Kinder

Der Verein und die Schulkindbetreuung kooperieren nun bereits seit einigen Jahren und sorgen in den Ferien immer dafür, dass gemeinsam Aktionen angeboten werden können. Im Herbst wird beispielsweise auch gerne zusammen an Halloween-Kürbissen geschnitzt. „Ein besonderer Dank an Hans Neun und Thomas Brecht, die immer wieder mit so viel Freude den Kindern eine schöne Zeit bereiten und dem oder der einen oder anderen, die Freude und Wissen am Obst- und Gartenbau vermitteln“, zeigt sich Tobias Kleiner glücklich über die Kooperation.

Am Freitag haben die Kinder mit Freude den Schulhof in der alten Schule dann mit neuen Bemalungen versehen. Anerkennungspraktikantin Irina Lau hat mit den Kindern entsprechende Schablonen gebastelt und brachte im Rahmen ihres Jahresprojektes die neuen Parcours mit den Kindern auf die Steine, bevor ab Montag wieder der Schulalltag losgeht, so dass die Kinder die neuen Sprungspiele und Aufgaben in den nächsten Hofpausen nutzen können. str

