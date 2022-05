Spannung, Fantasy und Abenteuer

Biblis. Paul Schrader hat mit Oscar Isaac „The Card Counter“ gedreht, der am Donnerstag, 19. Mai, 20 Uhr, in der Filminsel zu sehen ist. William Tell hat die hohe Kunst des Kartenzählens perfektioniert. Nicht nur als Hobby, sondern auch, um seine inneren Dämonen in Schach zu halten. Der ehemalige Elite-Soldat verbrachte zehn Jahre im Gefängnis und beginnt nach seiner Entlassung, als Pokerspieler durch die Staaten zu touren. Um dabei keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, hält er den Einsatz konsequent niedrig, bis er schließlich auf den jungen Cirk trifft. Der hat einen Racheplan.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Phantastische Tierwesen 3: Dumbledors Geheimnisse“ läuft am Wochenende von Freitag und Samstag, 20. und 21. Mai, jeweils 20 Uhr, und am Sonntag, 22. Mai, 19 Uhr. Schwarzmagier Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) ist dabei, neue Anhänger für seine dunklen Pläne um sich zu scharen. Hogwarts-Lehrer Albus Dumbledore (Jude Law) weiß um die Gefahr, die von dem Zauberer ausgeht, um die Macht vollends an sich zu reißen. Doch allein kann er Grindelwald nicht aufhalten, weshalb er den Magizoologen Newt Scamander (Eddie Redmayne) und dessen Freunde einmal mehr um Hilfe bittet.

US-Schauspieler Oscar Isaac ist in „The Card Counter“ zu sehen.

Für Kinder wird am Sonntag, 22. Mai, 16 Uhr, „Madison – Ungebremste Girlpower“ gezeigt. Madison ist erst zwölf Jahre alt und schon Radrennfahrerin. Doch die ehrgeizige Sportlerin wird auf den Boden der Tatsachen geholt, als sie von einem sehr wichtigen Trainingscamp ausgeschlossen wird. Anders als vorgesehen, steht Madison nun ein sehr langweiliger Sommer mit ihrer Mutter Katharina in den Bergen Tirols bevor. Hier soll sie vom Rennrad auf ein Mountainbike umsatteln. Ist der Sommer noch zu retten? cid

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2