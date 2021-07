Soul-Sängerin verzaubert Biblis

Biblis. Manchmal liegen Wiederkehr und Neuanfang gar nicht so weit auseinander. So jedenfalls möchte man es glauben, wenn man an diesem Abend auf einem der Stühle in Bella’s Biergarten in Biblis Platz nimmt. Und das keineswegs allein deswegen, weil sich Gastronomin Izabela Grotjan bei fast schon traumhaftem Sommerwetter über Gäste freuen darf, die nach Lockdowns, Kontaktbeschränkungen und Essen per Lieferdienst jede Minute der Gemeinsamkeit bei Speis und Trank sichtlich auskosten - sondern, weil dieses Erlebnis in diesen Stunden auch noch musikalisch versüßt wird, und das aufs Allerfeinste.

Es ist die 42-jährige Sängerin Kaye-Ree, die hier ans Mikrofon tritt - und dabei einen Soul im Gepäck hat, der Grenzen verschiebt. Bereits 2018 durfte man die samtene Stimme der Künstlerin mit deutsch-persischen Wurzeln beim Casting-Format „The Voice of Germany“ erleben, an diesem Abend lässt sie ganz Südhessen strahlen.

Dabei ist das Unterfangen dieses Open Airs selbst für die routinierte Sängerin keine Kleinigkeit. Denn auch wenn Katharina Eftekhari, wie die Interpretin bürgerlich heißt, jedem Song voller Entschlossenheit Gestalt verleiht: Dieser Abend ist streng genommen kein Konzert, ihre Musik zunächst eher das Beiwerk von Menschen, die zu allererst einmal das zurück erworbene Recht auf Gemeinschaft feiern.

So wie Peter Litters aus Bürstadt. Für den Rentner waren die verordneten Wochen zwischen pandemischer Leere und sozialer Distanz eine große Herausforderung. „Wenn Sie sonst gewohnt sind, ihre Freunde regelmäßig zu treffen und dann über Monate hinweg zu Hause bleiben müssen, ist das eine Qual. Aber wir haben es durchgestanden und jetzt ist die Freude riesengroß“, wie es Litters im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“ klarstellt.

Doch eine mutige, unerschrockene Kaye-Ree kämpft. Gemeinsam mit Gitarrist und Produzent Martin Loos setzt die Frau aus Isfahan Akzente. Ganz und gar nicht laut, aufgeregt oder gar mit der Brechstange, sondern zart, behutsam und berührend. Bewusst weicht die Protagonistin dabei von ihrer Routine ab, sich im Konzerthaus der Aufmerksamkeit ihres Publikums sicher sein zu dürfen, geht zu den Menschen an die Tische, sucht die Nähe, holt all ihre Tiefe aus Herz und Stimme - und verzückt.

Hier bewahrheitet sich, was Kaye-Ree im Gespräch mit dieser Redaktion schon vor ihrem Auftritt klargestellt hatte: „Diese Corona-Zeit hat viele Menschen gespalten, aber auch viele zusammengebracht. In jedem Fall hat sie uns wachgerüttelt. Im Hier und Jetzt, aber auch spirituell.“ Es ist ein unbändiges Selbstvertrauen, das aus diesen Worten spricht - und das sich auch in den Soul übersetzt, den Martin Loos und Kaye-Ree geradezu schweben lassen.

Neues Album „Growth“

Da scheint es fast gleich, ob die Melodien zu „Space For Ideas“ erklingen, mit denen die Sängerin vor zehn Jahren die neue E-Klasse präsentierte, oder ein ganz fragiles Plädoyer für die Einheit der Menschheit („U.N.I.T.Y.“) - diese Frau schreitet gänzlich auf ihren Pfaden („My Way“). Das ist im Ergebnis oft romantisch, fast schon tänzerisch schön und bringt im Verlauf des Abends einen zauberhaften Wandel mit sich, der keineswegs selbstverständlich war. Denn auch wenn die Gespräche an den Tischen noch so interessant sein mochten: Die Augen lenken sich mehr und mehr auf die Hauptdarstellerin dieser Stunden, die zunehmend von Beifall und Begeisterung kosten darf.

Eine Mutter dreht mit ihrer Tochter Pirouetten zwischen den Tischen, die Gäste machen Fotos. Es ist ein zauberhafter Wandel, zu dem auch Kaye-Ree in einer der Pausen sagt: „Dieses Leuchten in den Augen der Menschen, das konnte dir kein Streaming-Konzert der Welt geben. Es ist einfach ein Geschenk.“ Und auch Hobbymusiker Stephan, der auf Einladung einer Freundin eigens für diesen Abend aus dem Rheingau anreiste, ist des Lobes voll: „Ihre Musik ist einfach herrlich. Die Stimme ist so sinnlich, so verliebt. Da macht jede Minute zuhören einfach Freude.“

Und so eine wächst eine Euphorie heran, die in den Abend hinein ausklingt und auch begreiflich werden lässt, weshalb ihr neues Album den Namen „Growth“ trägt - Wachstum.