Sorge wegen Blaualgen im Gemeindesee

Biblis. Neue Gutachten sollen Auskunft zur Wasserqualität des Bibliser Gemeindesees geben. Dieses Vorgehen empfiehlt der Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss. Im vergangenen Jahr gab es bereits eine Untersuchung des Gewässers, in dem Blaualgen festgestellt wurden. „Der See leidet, weil nichts gemacht wurde. Es gibt diesen hohen Nährstoffeintrag“, brachte es Bürgermeister Volker Scheib auf den Punkt. Die Untersuchung aus dem Vorjahr dient dabei als Basis, wenn in diesem Herbst erneut auf Blaualgen getestet wird. Die Kosten für diese Untersuchung belaufen sich auf rund 3000 Euro.

AdUnit urban-intext1

Im kommenden Jahr wird der See über alle Jahreszeiten hinweg labortechnisch untersucht. Dann soll ein Sanierungskonzept erstellt werden. Das alles kostet 13 000 Euro. Das Gewässer soll ab 2023 saniert werden. Die Gutachten sind ein Teil des Stadtentwicklungskonzepts und werden bezuschusst. „Wir kommen nicht drumherum. Bei Blaualgen hört der Spaß auf, es ist zum Wohl der Bevölkerung“, so Scheib.

Urs Scheib (Liste Scheib) fragte nach, wann die Entscheidung getroffen wird, was mit dem See passiert: Ob Baden dort wieder möglich ist oder es eine Renaturierung gibt. Ausschussvorsitzender Josef Fiedler (SPD) sprach die Probleme mit dem See deutlich an: „Der ehemalige Badesee begleitet uns schon lange. Es gab die Müllhalde und die Kläranlage dort. In Lampertheim gab es ähnliche Probleme, und die Sanierungskosten waren immens hoch.“ Er schätze, dass dort Baden nicht mehr möglich sein wird, sonst koste es einen siebenstelligen Betrag, um das Gewässer für Schwimmer wieder zugänglich zu machen. Die Prognose gehe wahrscheinlich in Richtung Renaturierung.

Die CDU stellte ihre Forderung nach Sachstandsberichten zurück. Bürgermeister Scheib versprach mehr Transparenz durch die neue Homepage im Spätherbst und durch verschiedene Funktionen im Ratsinformationssystem, die er demnächst vorstellen will. Diese Möglichkeit habe sich jetzt bei Mitarbeitergesprächen ergeben. Die provisorischen Zebrastreifen und die Ampel sollen erhalten bleiben, das wollen alle Fraktionen.

AdUnit urban-intext2

Fahrradboxen am Bahnhof

Der Antrag der SPD für fünf Fahrradboxen am Bahnhof wird vom Ausschuss einstimmig empfohlen. Genauso wie die Behindertenparkplätze vor den Friedhöfen, am Bürgerzentrum und dem Dorfgemeinschaftshaus Wattenheim. Die Ortsbeiräte sollen bestimmen, wo genau sie eingezeichnet werden. Der Ausschuss stimmte zu, dass die Gemeinde Kosten für die Erneuerung des Bodens in der katholischen Kita Sonnenschein übernimmt. Das sind 15 750 Euro für 435 Quadratmeter Linoleum samt Unterschicht.

Andreas Niedermaier und René Sturm von der Entega stellten ein Beteiligungsmodell für Kommunen vor. Die sollen am Netzgeschäft der „e-Netz Südhessen AG“ teilhaben. Der Einkaufspreis berechnet sich nach den Gaszählern in Biblis und würde rund 50 200 Euro kosten. Das Unternehmen bietet eine Rendite von bis zu 4,4 Prozent und die Möglichkeit der Mitbestimmung. Unter anderem macht Gernsheim mit.

AdUnit urban-intext3