Sonnenschein wird zur Sprach-Kita

Biblis. Im Kreis Bergstraße gibt es zehn Sprach-Kitas. Ab September kommt noch eine hinzu: die katholische Kindertagesstätte Sonnenschein in Biblis. Das teilt der Bergsträßer Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär Michael Meister (CDU) mit. Die Kita werde mit einer zusätzlichen Fachkraft für sprachliche Förderung und Beratung ausgestattet. Der Bund fördert die sprachliche Bildung seit 2016 und hat dafür ein eigenes Förderprogramm aufgelegt. Deutschlandweit sei inzwischen jede zehnte Kita eine Sprach-Kita, so Meister. Im Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ würden bundesweit 1000 zusätzliche Fachkräfte in Sprach-Kitas gefördert. In einem neuen Förderprogramm gebe es zudem Zuschüsse für pädagogisches Material zur sprachlichen Bildung oder pädagogische Angebote. red

