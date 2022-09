Sommerfest ein voller Erfolg

Biblis. Ein paar schöne und gesellige Stunden mitten im Grün und in der Natur konnten die Gäste beim Sommerfest des Obst- und Gartenbauvereins Biblis auf der Anlage Gipfelhorst genießen. Pandemiebedingt konnte das Fest in den vergangenen zwei Jahren nicht stattfinden, umso mehr freute sich der Verein, dass so viele Besucher vorbeikamen und das Sommerfest zu einem Erfolg machten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir sind richtig stolz auf das Team und auch auf die Besucher, dass das Sommerfest so gut gelaufen ist“, meinte Vorsitzender Hans Neun. Dem Verein sei es wichtig, sich zu öffnen und Möglichkeiten der Begegnungen zu schaffen für interessierte Bürger. So habe man in diesem Jahr zum Beispiel zum ersten Mal ein Maifest organisiert, das ebenfalls gut angenommen wurde. „Toll ist zudem, dass viele junge Leute vorbeigekommen sind, auch Familien bis hin zu der älteren Generation, die uns seit vielen Jahren die Treue hält“, zeigte sich Neun begeistert.

Da seine Wahl in die Pandemiejahre fiel und dann lange keine Veranstaltungen angeboten werden konnten, stellte er sich den Tag über bei den Gästen und an den Tischen als neuer Vorsitzender vor und knüpfte so persönliche Kontakte. Ebenfalls vor Ort waren der Kreisvorsitzende Wolfgang Heeb aus Bensheim und Bürgermeister Volker Scheib, die sich beide über den Zuspruch freuten. Zum einen lockte wohl die gepflegte Anlage des Vereins Besucher an. Die Obstreihen boten hierbei ebenso ein schönes, gemütliches Parkambiente wie die Sitzgelegenheiten im Grünen und unter dem schattenspendenden Kirschbaum. Für die Kinder gab es eine Spielecke und kostenlos Popcorn, frisch aus einer Popcornmaschine. „Es war so viel los und das Wetter so toll, dass wir die Tische und Bänke aus dem Vereinsheim auch noch nach draußen gestellt haben, damit die Besucher den Tag bei uns im Grünen erleben konnten“, so der Vorsitzende. Das Ambiente wurde durch kulinarische Leckereien von Koch Alois Schmitzer noch verfeinert.

Mehr junge Menschen erreichen

Weiterhin standen die Mitglieder zudem für Fragen bereit, wie stellvertretender Vorsitzender Thomas Brecht, der als Fachwart für Garten- und Landschaftsbau Auskünfte geben konnte. Die Obstreihen auf der Anlage sind aktuell alle vergeben. „Wir konnten viele junge Familien damit erreichen“, sagte Neun. Diese freuen sich, Obst aus eigenem Anbau ernten zu können und würden auch Engagement im Verein zeigen. Ein großer Dank ging hierbei an die vielen Helfer. Schon eine Woche vorher fand ein Arbeitseinsatz statt, am Sommerfest waren jeweils 15 Helfer in beiden Schichten aktiv.

Der Verein möchte mit weiteren Aktionen verstärkt wieder Menschen anlocken, bei geselligen Anlässen oder durch fachliche Beratungen. So findet jeden ersten Dienstag im Monat ein Stammtisch statt, bei dem auch Nichtmitglieder willkommen sind, um Zeit zu verbringen und Fragen zu stellen. str