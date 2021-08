Sommerfest auf der Anlage in Biblis

Biblis. Der Obst- und Gartenbauverein Biblis lädt alle Mitglieder und Freunde am Sonntag, 5. September, ab 11 Uhr zum Gartenfest ein. Bei Prager-Apfelwein-Schinken, Bratwurst, Kartoffelsalat und Sauerkraut können die Besucher in geselliger Runde die Anlage genießen. Am Nachmittag gibt es dann selbst gebackenen Kuchen und Kaffee.

Der Verein baut ein Zelt auf, in dem sich alle Besucher über die Anlage, die Bäume und Sträucher, die verschiedenen Schnitte und Geräte sowie die verschiedenen Obstsorten informieren können. Das Gelände ist von der B 44 aus zu erreichen, wenn man in Richtung Grünschnittplatz/Hundepension abbiegt.. Das Gelände vor der Hundepension ist der Obst-und Gartenbauverein Biblis. Parkmöglichkeiten sind ausreichend vorhanden. red