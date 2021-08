Sommerfest an Bibliser Grillhütte

Biblis. Die Stadtgarde Biblis feiert am Samstag, 14. August, ihr erstes Sommerfest. Nachdem die Premiere bereits im vergangenen Jahr geplant war und wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste, freuen sich die Organisatoren, nun endlich durchstarten zu können. Sie laden von 14 bis 22 Uhr an die Grillhütte am Sportzentrum Pfaffenaue, Josef Seib-Straße 3, in Biblis ein. Neben Kaffee und Kuchen stellen sie ein Büfett aus selbst gemachten Salaten zusammen und bieten Leckeres vom Grill an. Für kleine Besucher soll es Spielstationen geben, an denen sie den ein oder anderen Preis mit nach Hause nehmen können. Willkommen sind nicht nur Bibliser, sondern auch auswärtige Gäste. Auf die Regeln der Coronaverordnung werde geachtet. Ein negativer Test sei für den Besuch zwar nicht notwendig, jedoch bestehe die Pflicht, Masken zu tragen und die Kontaktdaten zwecks Nachverfolgung zu hinterlassen. red

