Sommerfest abgesagt

Biblis. Der Obst- und Gartenbauverein Biblis sagt sein Sommerfest nun doch ab: Wegen „steigender Coronazahlen“ könne das Fest nicht stattfinden, teilt der Verein mit. Am Sonntag, 5. September, wollten die Obst- und Gartenexperten eigentlich an ihre langjährige Tradition anknüpfen und ihre Gäste mit vielen leckeren Speisen verwöhnen. Außerdem sollte es jede Menge Informationen über verschiedene Obstsorten, Schnitttechniken und Werkzeuge geben. Ebenfalls gestrichen ist der nächste Stammtisch, der am Dienstag, 7. September, geplant war. Wegen der steigenden Inzidenz gelten wieder verschärfte Regeln wie Teilnehmerbegrenzungen bei Veranstaltungen. red

