Sinnvolle Mülldetektoren

Zum Artikel „Wenn der Detektor piept, bleibt die Biotonne stehen“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Was doch so mancher Bürger in seiner Biotonne entsorgt, geht auf keine Kuhhaut mehr. Die Biomülltonne dient allein der Aufnahme von organischen, abbaubaren Stoffen sowie im Haushalt anfallendem Abfall wie Kaffeesatzfilter, Teebeutel, Hecken- und Rasenschnitt et cetera. Metallreste, Glas, Verpackung, Leder und Bekleidung sind hier tunlichst zu vermeiden. Dies birgt bei der Mülltrennung zur Kompostierung zu Humus ein großes Restrisiko, da sich diese Stoffe leider nicht zu Humus verarbeiten lassen und schwer abbaubar sind. Deshalb ist es gut, einen Detektor zu haben, um solche „Müllsünder“ aufzuspüren.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2