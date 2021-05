Sigrid Ambros übernimmt

Wattenheim. Sigrid Ambros (CDU) löst den langjähren Ortsvorsteher Heinrich Ochsenschläger ab. „Heini“, wie ihn Freunde und Weggefährten nennen, war von 1972 bis 2021 politisch – und dabei auch im Wattenheimer Ortsbeirat – aktiv, dabei lange als Ortsvorsteher. In den vergangenen Sitzungen hatte ihn allerdings Dieter Kern (SPD) vertreten, weil sich Ochsenschläger derzeit von einer Erkrankung erholt. Kern wurde auch für diese Legislaturperiode ins Amt des stellvertretenden Ortsvorstehers gewählt. Schriftführerin wird Bettina Cornelius, ihre Stellvertreterin ist Andrea Rzepka. Die neue Ortsvorsteherin bedankte sich für ihre Wahl: „Es war eine schwierige Geschichte. Ich hoffe, dass ich euch nicht enttäuschte und wir das zusammen schaffen.“

AdUnit urban-intext1

Im Anschluss gab Bürgermeister Volker Scheib noch einiges bekannt. So ist der Grünstreifen an der Straße „Am Golfpark“ angelegt worden. Unter anderem sind zwölf Bäume und hunderte von Pflanzen gesetzt worden. „Das hat der Bauhof gemacht, und damit ist es auch günstiger geworden, als wir veranschlagt hatten. Vielleicht können wir uns damit künftig die Fremdvergabe einsparen, denn es stehen noch weitere Bepflanzungen an den Straßenrändern an, zum Beispiel im Helfrichsgärtel“, so Scheib.

Die baufällige Mauer am Friedhof ist begutachtet worden. Sie weist viele Risse auf, deshalb möchte die Gemeinde zunächst noch einen Maurer hinzuziehen. In der Rheinstraße soll wegen der Baustelle das Kreuz auf die andere Straßenseite versetzt werden. Dabei will die Gemeinde die Gelegenheit nutzen, auch die Bank zu versetzten. Die Grünphase an der Ampel soll auch nach der Baustelle verlängert bleiben: von bisher sieben Sekunden auf weiterhin zehn Sekunden.

Die Gemeinde möchte ein Parkraumkonzept erstellen. Es gebe einige Straßen, in denen die Müllabfuhr kaum durchkommt. In Wattenheim betrifft das den Hofheimer Weg, hier sollen Parkbuchten eingezeichnet werden. Der Neuländer Pfad ist dagegen als „Rennstrecke“ verschrien.

AdUnit urban-intext2

Mehr Stellplätze

Der Bürgermeister hofft auf die Unterstützung des Ortsbeirats, um die baurechtlichen Maßnahmen auch umzusetzen. Künftig sollen im Dorfkern nicht nur 1,5 Parkplätze, sondern zwei Parkplätze auf den Grundstücken gefordert werden, „weil einfach zu viele Autos am Straßenrand abgestellt werden“, erklärte Scheib.

Jens Rzepka (CDU) fragte nach, ob die Baustelle am Marsch-Kreisel bald fertig ist, denn die Belastung durch die vielen Lkw in Wattenheim sei enorm. Laut Scheib sei die Baustelle im Zeitplan. „Wattenheim trifft es hart und wir leiden mit. Demnächst wird es verstärkte Kontrollen geben“, sagte er zu.

AdUnit urban-intext3

Der Container für die Kita Glückskäfer kommt. Hier setzt Scheib auf ein besonderes Parkkonzept, das „Garagensharing“. Wenn die Anwohner tagsüber arbeiten, können sie ihre Garagen für die Erzieherinnen bereitstellen, so der Plan. Durch den Containerstandort fallen Parkplätze für Erzieherinnen weg. Zur Not könnten welche im Sandweg eingerichtet werden.

AdUnit urban-intext4

Sowohl Sigrid Ambros als auch Dieter Kern vertraten die Ansicht, dass sich der bisherige Ortsvorsteher extrem engagiert hat, und würden ihm gerne ein Präsent überreichen. Beim Bürgermeister rannten sie dabei offene Türen ein. Jetzt wird darüber nachgedacht, wie man eine Ehrung zeitnah mit einer coronagerechten Feier gestalten könnte. cid