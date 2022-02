Sicherung springt raus

Biblis. Ein Brandgeruch in einem Wochenendhaus am Riedsee hat am Donnerstag die Bibliser Feuerwehrleute beschäftigt. Die Bewohnerin hatte gegen 23 Uhr die Einsatzkräfte zu Hilfe gerufen. Bereits auf der Zufahrtsstraße zu den Häusern wurden die Brandschützer von der Bewohnerin erwartet und zum Haus geleitet. Von einem Feuer oder Rauch war von außen nichts zu sehen.

Wie Feuerwehrsprecher Ralf Becker mitteilt, habe die Frau erklärt, dass es im Haus auf einmal dunkel geworden sei und es nach verschmortem Kunststoff gerochen habe. Die Einsatzkräfte kontrollierten mit einer Wärmebildkamera die Wohnräume. Sie stellten fest, dass die Hauptsicherung betroffen war. Bei einer weiteren Kontrolle wurde ein Elektrogerät aus der Küche aufgefunden, das vermutlich aufgrund eines technischen Defekts den Brandgeruch und das Auslösen der Sicherung verursacht hatte.

Das Elektrogerät wurde vom Stromnetz genommen und ins Freie gebracht. Der Bewohnerin rieten die Feuerleute, dass sich eine Fachfirma die Elektroinstallationen ansehen sollte, um die genaue Ursache herauszufinden. Einsatzende für die Feuerwehr war gegen 23.45 Uhr. ps

