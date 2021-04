Sicherer Schulweg

Biblis. Zur Sicherung des Schulwegs während der Vollsperrung der L 3261 richtet die Gemeinde Biblis einen Zebrastreifen in der Wattenheimer Straße, Höhe Hausnummer 25, und einen Zebrastreifen in der Darmstädter Straße, Höhe Hausnummer 105, ein. Das teilt Bürgermeister Volker Scheib in einer Pressemitteilung mit.

AdUnit urban-intext1

Appell an Autofahrer und Eltern

Er appelliert zugleich an die Autofahrer, in diesen Bereichen besonders vorsichtig zu fahren. Zugleich wendet er sich auch an die Eltern, mit ihren Kindern zu sprechen, sie auf Gefahrenstellen aufmerksam zu machen und den Weg gemeinsam mit ihnen abzulaufen. „Ein Zebrastreifen vermittelt den Kindern oft ein falsches Gefühl von Sicherheit. Denn kaum eine Regel wird so oft missachtet wie die Vorfahrt am Zebrastreifen. Viele Autofahrer fahren einfach weiter und nehmen Kindern den Vortritt. Da jüngere Kinder Geschwindigkeiten und Entfernung nicht einschätzen können, müssen sie warten, bis die Autos tatsächlich stehen und dürfen erst losgehen, wenn sie Blickkontakt mit dem Fahrer aufgenommen haben“, erklärt Scheib.

Des Weiteren wird eine Fußgängerbedarfsampel in der Darmstädter Straße in Höhe der Firma Knupfer, aufgestellt. Diese Ampel schaltet nur auf Grün für Fußgänger, wenn hierzu der entsprechende Knopf gedrückt wird. Für diese Maßnahmen müssen Parkplätze gesperrt werden. Die Gemeinde bittet dafür im Sinne der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer um Verständnis. red