SG NoWa trauer um Kurt Bocksnick

Nordheim/Wattenheim. Kurt Bocksnick, Ehrenvorsitzender der SG Nordheim/Wattenheim, ist am vergangenen Montag verstorben. Der 96-Jährige hat den Verein über viele Jahre geprägt. Die 74-jährige Vereinsgeschichte sei nicht denkbar ohne diese Persönlichkeit: Sie verliere einen „langjährigen aktiven Sportler, einen großartigen und wertvollen Vereinsaktivisten, dessen Arbeit von einem Übermaß an Engagement, Hilfsbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und Vereinstreue geprägt war“, schreibt der Verein.

Kurt Bocksnick © privat

Bis zu seinem Tod habe Kurt Bocksnick überaus großes Interesse an seiner Sportgemeinde mit über 700 Mitgliedern gezeigt. Er habe sie wesentlich mitgestaltet und geformt. „Kurt Bocksnick hat sich durch außergewöhnliche und langjährige ehrenamtliche Arbeit allerhöchsten Verdienst in der SG NoWa erworben.“ Er habe die Grundsteine und Fundamente für die erfolgreiche Entwicklung der SG vorangetrieben. Mit Worten seien seine Verdienste und sein segensreiches Wirken für seine geliebte Sportgemeinde gar nicht annähernd zu würdigen, heißt es weiter.

Außergewöhnliche Persönlichkeit

Kurt Bocksnick zählte zu den Gründern im Frühjahr 1948. Nach dem Zweiten Weltkrieg seien die Menschen in der damaligen Notlage zusammengerückt. Lebensfreude, Kameradschaft und Zusammenhalt fanden sie im Sport. Auf dem Dreschplatz – heute Kinderspielplatz und Domizil der Freiwilligen Feuerwehr Nordheim – sei die Idee der Vereinsgründung aufgekommen. 1950/1951 sowie von 1956 bis 1973 engagierte sich Bocksnick als Vereinsvorsitzender. In diese entscheidende Zeit fällt der Beschluss des Parlaments, das Sportgelände in Nordheim auszuweisen. 1966 wurde mit dem Bau begonnen. 1967 entstand in Eigeninitiative das Vereinsheim, ein Jahr später wurde die Einweihung gefeiert.

Vor elf Jahren – zu seinem 85. Geburtstag – wurde er zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Selbst die Fusion mit dem FC Boys Wattenheim 2015 habe er mit Rat und Tat unterstützt und bei der Aufstellung der neuen Satzung geholfen. Als außergewöhnliche Persönlichkeit sowie kompetenter und hilfsbereiter Ansprechpartner bleibe er der Sportgemeinde in Erinnerung – und sicherlich auch als Lehrer und Rektor der Schule in Hofheim. red

