Seltene Vogelart brütet bei Nordheim

Nordheim. Der Frühling ist da und mit ihm sind auch verschiedene Zugvögel aus ihren Winterquartieren im Mittelmeerraum oder Afrika zurück in den Kreis Bergstraße gekehrt. Unter ihnen ein seltener Gast, dem es auch in diesem Jahr wieder am Nordheimer Rhein sehr zu gefallen scheint: der streng geschützte und gerade einmal 15 Zentimeter große Flussregenpfeifer. Bereits im vergangenen Jahr hatte es sich die seltene Vogelart auf der Kiesinsel im Rhein bei Nordheim gemütlich gemacht.

„Es gibt kaum noch geeigneten natürlichen Lebensraum für den Flussregenpfeifer. Darum ist es für uns etwas ganz Besonderes und sehr erfreulich, dass hier bei uns im Kreis ein solcher Lebensraum noch vorhanden ist“, betont der hauptamtliche Kreisbeigeordnete und für das Umweltamt zuständige Dezernent Karsten Krug.

Empfindlich gegenüber Störungen

Außer bei Nordheim ist in Hessen nur eine weitere Sandbank bei Rüdesheim als natürlicher Brutplatz dieser Art bekannt. „Daher gilt es, die Vögel während der Brut- und Aufzuchtzeit besonders zu schützen“, so Krug. Denn: Der Flussregenpfeifer reagiert höchst empfindlich auf fremde Außenreize und verlässt zum Beispiel bei Störungen durch Menschen oder Hunde sein Nest. Dies soll die Sperrung der Insel vermeiden. Aufgrund der guten Tarnung der bis zu vier sandfarbenen Eier, die der seltene Vogel in einer Mulde direkt auf den Boden legt, können diese leicht übersehen werden.

Zum Schutz des freilebenden, besonders und streng geschützten Flussregenpfeifers gibt es daher erneut ein Betretungsverbot für die Sandbank bei Nordheim. Die Untere Naturschutzbehörde untersagt bis zum 31. Juli, die Kiesinsel zu betreten, sobald der Rheinpegel sinkt. Ebenso ist es verboten, dort Hunde frei laufen oder baden zu lassen sowie Wasserfahrzeuge aller Art dort zu Wasser zu lassen. Entsprechende Schilder am Rheinufer weisen auf die Sperrung hin.

Bereits im vergangenen Jahr war die Kiesinsel während der Brut- und Aufzuchtzeit des Flussregenpfeifers gesperrt. Dieses Handeln zeigte dabei unmittelbar Erfolg: So konnten Mitarbeitende der Unteren Naturschutzbehörde im Juni 2020 beobachten, dass auf der Kiesinsel tatsächlich Nachwuchs geschlüpft war.

Die Behörde bittet daher die Bevölkerung um Verständnis und Rücksichtnahme, damit auch in diesem Jahr junge Flussregenpfeifer am Nordheimer Rhein das Licht der Welt erblicken werden. Wer gegen die Verbote verstößt, muss mit einer Geldbuße von bis zu 50 000 Euro rechnen.

