Biblis. Die Neuaufstellung der Bartholomäusglocke in Biblis wird am Patronatsfest des Apostels St. Bartholomäus am Dienstag, 24. August, gefeiert. Nach dem Gottesdienst um 18 Uhr erfolgt gegen 18.45 Uhr am Steinkreuz rechts neben der Kirche die Segnung der alten Glocke und dazu die Enthüllung einer großen Informationstafel.

In der schweren Nachkriegszeit 1949, wenige Monate nach der Währungsreform und noch vor der Gründung der Bundesrepublik Deutschland, hat die Gemeinde Biblis in einem heute unvorstellbaren gemeinsamen Kraftakt aller Bibliser ein neues gusseisernes Geläut für St. Bartholomäus angeschafft, erinnert der Verein für Heimatgeschichte. Seit fast 40 Jahren war die größte, fast drei Tonnen schwere, Bartholomäusglocke im Gemeindebauhof verborgen gelagert.

Bischof Dr. Albert Stohr hat die Glocken 1949 geweiht. © Verein für Heimatgeschichte

Nun ist es durch eine gemeinsame Anstrengung der Gemeinde und vieler Bibliser gelungen, dieses einmalige geschichtliche Denkmal der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Geschichte der Glocke wird Günter Mössinger vom Verein für Heimatgeschichte nach der Begrüßung durch Bürgermeister Volker Scheib nachzeichne. Anschließend wird Pfarrer Ludger Maria Reichert die Glocke segnen. Die Ministranten von St. Bartholomäus wollen schließlich die Tafel enthüllen. Eingeladen ist dazu die ganze Bevölkerung. red