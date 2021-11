Sechs Erstspender begrüßt

Biblis. Organisatorisch lief wieder alles rund bei der Blutspende des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Biblis, die erneut mit Terminvergabe in der Riedhalle stattfand. Die Spender haben sich schon längst an die neue Räumlichkeit, die seit der Corona-Pandemie für die Blutspende genutzt wird, gewöhnt und fühlen sich in der weitläufigen Halle sicher und gut betreut. Blutspenden ist während der Pandemie weiterhin gestattet und vor allem notwendig. Denn Blut wird stetig benötigt.

Schon einen Tag vor der eigentlichen Blutspende fängt die Aufbauarbeit für das DRK an, um die Riedhalle entsprechend der „Gehwege“ einzurichten. Vorwiegend Tische und Stühle werden gestellt, die an allen Stationen gebraucht werden, wie bei der Anmeldung, beim Ausfüllen des medizinischen Fragebogens, beim Labor, beim Arztgespräch, bei der Blutabnahme, im Ruhebereich und am Ausgang für die Dankesgeschenke oder Getränke. Die restliche Ausstattung wird vom Blutspendedienst mitgebracht. „Diesmal übernahm ein Team vom Blutspendedienst aus Mannheim die Blutspende, und die waren echt super“, lobte Silke Wetzel vom DRK Biblis.

Auch Einsatzkräfte helfen

Acht Einsatzkräfte des Ortsverbandes halfen in verschiedenen Schichten zudem bei der Blutspende mit – vorwiegend im Eingangsbereich, wo die Spender nach ihrem Termin gefragt wurden und eine neue Maske bekamen, sowie bei der Anmeldung. Dort wurden der Blutspendeausweis und der Personalausweis gesichtet und die weiteren Unterlagen den Spendern zur Hand gegeben. Die Ehrenamtlichen haben ein Auge darauf, dass organisatorisch vor Ort zudem alles gut läuft, geben auch Getränke an die Spender aus und verteilen am Ende Geschenke für die Blutspende. Diesmal gab es einen Traubensaft vom Winzer als Dankeschön.

Für die Blutspende war eine vorherige Anmeldung für einen bestimmte Uhrzeit nötig, daher verlief der Blutspendeablauf für alle Beteiligten sehr ruhig und entspannt. Zur Blutspende im November waren 97 Spendenwillige erschienen, wobei nicht alle spenden durften. Oftmals aus medizinischen Gründen, wie etwa bei einem zu niedrigen Hämoglobin-Wert, wurden die Spender zurückgestellt. Am Ende gaben dann doch noch 89 Spender einen halben Liter ihres Blutes ab.

„Weiterhin konnten wir auch diesmal wieder Erstspender begrüßen, sechs insgesamt“, darüber freute sich auch Silke Wetzel. Denn Erstspender sind wichtig, da Stammspender aufgrund des Alters oder aus medizinischen Gründen oftmals ausfallen und „neues Blut“ dank Erstspender gerne dauerhaft nachrücken darf. str