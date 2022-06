Schwäne bleiben im Schatten

Biblis. Selbst Familie Schwan bleibt auf dem Rhein bei Nordheim im Schatten. Mit dem Nachwuchs meiden die Eltern die Sonne und bleiben in Ufernähe. Bis ein Hund dort vorbeikommt. Dann wechseln sie doch die Richtung und schwimmen der Sonne – und einem neugierigen Kormoran – entgegen. Der wird allerdings sofort mit dem Schnabel abgewehrt. Bei dieser Hitze haben auch die Zweibeiner am Wochenende den Weg zum Wasser gesucht. Am Rhein und in den Freibädern war jede Menge los. Abkühlung und sogar Regen nahen laut Wetterbericht in der neuen Woche, bevor es wieder heiß wird. cos

