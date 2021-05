Schulweg soll sicherer werden

Biblis. Ruven Kronauer von der CDU stellte im Bibliser Bauausschuss den Antrag , dass die beiden provisorisch aufgezeichneten Zebrastreifen und die ebenso auf Zeit eingerichtete Ampel auf Höhe des Einkaufsmarktes in der Ortsmitte dauerhaft bleiben. Derzeit sind sie da, um vor allem den Schulkindern Sicherheit zu geben, weil zu viele Lkw wegen der Baustelle am Marsch-Kreisel durch die Gemeinde fahren.

AdUnit urban-intext1

„Es geht um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer, auch für ältere Mitbürger“, betonte Kronauer. Die volle Unterstützung von Bürgermeister Volker Scheib hatte er. „Die Kinder aus dem südlichen Teil der Gemeinde haben bald einen Schulweg von rund 1,7 Kilometern in die Freiherr-vom-Stein-Straße“, betonte er. Auch in Wattenheim soll die Grünphase der Ampel verlängert werden. Und in Nordheim sei es ebenfalls notwendig, den Schulweg für die Kinder sicherer zu gestalten. „Das ist viel zu lange verschleppt worden“, meinte Scheib.

Die Darmstädter Straße, auf der die Ampel steht und ein Zebrastreifen auf dem Weg der Grundschüler aufgebracht ist, gehört mit zum Fördergebiet der Stadtentwicklung. Bis September steht die Ampel noch wegen der Baustelle, danach soll sie abgebaut werden.

Hans-Peter Fischer, Fraktionsvorsitzender der Freien Liste Biblis (FLB), freute sich, dass ein alter Antrag seiner Partei von vor zehn Jahren von der CDU aufgegriffen worden sei. „Es ist egal, von wem er jetzt gestellt wird. Wir werden zustimmen“, so Fischer. Das signalisierte auch die SPD, obwohl deren Fraktionsvorsitzenden Sven Vollrath persönlich von der Meinung seiner Partei abwich, weil er Zebrastreifen nicht für sicher hält. Sie würden lediglich eine Sicherheit vorgaukeln. Der Antrag wurde einhellig empfohlen.

AdUnit urban-intext2

Ebenso wurde der CDU-Antrag zur Bildung einer Verkehrskommission empfohlen. „Sie soll helfen, Risiken im Verkehr aufzuzeigen, bei Planungen beraten oder Parkraum benennen“, trug Marc Weber vor. Der Bürgermeister und die Ordnungsbehörde sollen mit dabei sein, genau wie Vertreter der Polizei, Schulen, Senioren und der Kommunalpolitik. „Die Besetzung ist sehr wichtig, denn es soll mit Sachverstand beraten werden. Wir brauchen auch die Bürger, damit wir deren Ängste und Sorgen kennen“, so Scheib. Die Ortsteile sollen ebenfalls vertreten sein.

CDU-Fraktionsvorsitzender Christopher Wetzel stellte den Antrag, dass die Gemeinde beschlossene Anträge und Verwaltungsvorlagen zu einem Sachstandsbericht zusammenträgt. Dies soll rückwirkend zum 14. März passieren. „Das ist ein Werkzeug zur Erfolgskontrolle und zur Information, damit wir einen Überblick über die laufenden Anträge haben“, so Wetzel. Scheib war demgegenüber positiv eingestellt und verwies darauf, dass die Bibliser Homepage bis Herbst überarbeitet werde. Dann könnten die Bürger besser und vor allem verständlicher sehen, wo die Projekte genau stehen.

AdUnit urban-intext3

Das Tempo wird in der Gewerbestraße und „Am hohen Weg“ auf 30 reduziert, teilte Scheib mit. Ab Juni werde es in der Breslauer Straße eine Ladesäule für E-Autos geben. Eine zweite Lademöglichkeit im Neubaugebiet Helfrichsgärtel III folge erst, wenn alle Häuser stehen. Derzeit laufe außerdem eine Initiative mit EWR zusammen, um Anmeldungen für den Glasfaserausbau zu sammeln.

AdUnit urban-intext4