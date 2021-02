Biblis. Ihre letzte Sitzung hatte Rita Schramm, Vorsitzende der Gemeindevertretung in Biblis. Sie steht nicht mehr auf der Wahlliste der CDU und verabschiedet sich am Ende dieser Legislaturperiode. Schramm hatte 15 Jahre lang das Amt an der Spitze der Gemeindevertretung inne und bedankte sich bei allen Vertretern für ihren Einsatz und ihr Engagement, besonders bei denen, die wie sie nicht weiter dabei sind.

Dank an Bürger und Mitstreiter

„Ich habe diese lange Zeit über gerne das Parlament und die Gemeinde repräsentiert“, meinte sie. Rita Schramm appellierte an alle, die Demokratie in diesem Hause zu bewahren und die Gemeinde weiter auf diesem Weg zu führen. Ihr Dank ging an die Schriftführer, das Parlamentarische Büro und die Mitarbeiter der Verwaltung, die immer im Hintergrund mitarbeiteten. Sie bedankte sich ebenfalls bei den Vereinen, bei denen sie oft Gast war.

Bürgermeister Volker Scheib bedankte sich bei ihr für den Einsatz über all die Zeit und überreichte ihr einen Blumenstrauß. Scheibs Dank galt allen, die aus dem Gremium ausscheiden und nicht länger mit dabei sind. Blumen bekam Rita Schramm ebenfalls vom Fraktionsvorsitzenden für die CDU, Hans Michael Platz, der noch einige Worte hinzufügte. cid (Bild: Christine Dirigo)