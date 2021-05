Schöne Aussicht mit Geschichte

Nordheim. Über zwei neue Tafeln des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald in Nordheim und am Rheinufer freuen sich die Nordheimer Heimatkundler um den Vorsitzenden Günter Mössinger und die Gemeinde Biblis. Bei der Tafelenthüllung am Rhein, wo sich die ehemalige Kriegsbrücke über den Fluss befand, berichtet Mössinger über die Besonderheiten dieser Stelle. Weiterhin machten es die Bürgerstiftung Biblis und ein privater Spender möglich, dass zwei Bänke an diesem Aussichtsplatz aufgestellt werden konnten.

Interessanter Blick zurück

Symbolisch findet die Enthüllung für beide Tafeln am Rhein statt. Günter Mössinger verweist kurz auch auf die Tafel in Nordheim, die sich an der Altrheinstraße befindet. Dort berichtet diese über das bischöflich-wormsische Steiner Jägerhaus, welches einstmals in der Vorburg der Burg Stein zu finden war.

Es ist ein zweigeschossiger Fachwerkbau mit Mansarddach, der nach der Aufhebung des Bistums Worms um 1802 vom damaligen Förster und Zollerheber Wenz käuflich erworben wurde. „Er wurde fachgerecht an der Burg abgebaut und am damaligen Ender der Wormser Straße in Nordheim wieder aufgebaut“, so der Vorsitzende des Vereins für Heimatkunde Nordheim.

Die Geoparktafel am Rhein, nur wenige Meter von der dortigen Gaststätte entfernt und an einem Aussichtspunkt nach Rheindürkheim, zeigt historische Bilder der ersten eisernen Brücke über den Rhein um 1939, und der zweiten hölzernen Kriegsbrücke um 1942.

Mit Kriegsbeginn musste der Nachschub über den Rhein gesichert werden. So wurden bereits im Oktober 1939 im Auftrag der Wehrmacht die Behelfsbrücken in Gernsheim und in Nordheim von der Firma Holzmann errichtet. Unterstützt wurden die Bauarbeiten von einer Pioniereinheit, die später durch eine Flakeinheit zur Brückensicherung abgelöst wurde. „Baumaterialien aller Art kamen an. Es gab zwei Konstruktionsarten, von 1939 bis 1942 die imposante Stahljoche über den Rhein, und von 1942 bis 1949 eine Brücke in Holzbauweise“, erklärt Mössinger. Die eiserne Brücke wurde abgebaut, da die Stahljoche in Russland am Djepr als Kriegsbrücke benötigt wurde. Auf Befehl Adolf Hitlers mussten die deutschen Truppen am 20. März 1945 die spätere Holzbrücke sprengen. Wie die Brücken über den Rhein aussahen, ist durch alte Bilder belegt, während die Konstruktion des Landteils über das Vorglutgelände des Rheins in Vergessenheit geriet.

„Nach der zufälligen Auffindung eines betonierten Brückenfundaments wurde es notwendig, nach weiteren Fundamenten zu suchen und die Vorlandkonstruktionen zu erforschen und zu dokumentieren“, so Mössinger. Hier halfen im Rahmen ihres Geschichtsunterrichts die Schüler der Klasse 9e des Lessing-Gymnasiums Lampertheim im Jahr 2018 mit und fanden in der Wiese und im Wald 18 gleichartige Betonfundamente mit Holzpfeilbündeln, die in den feuchten Beton eingearbeitet wurden und deren Spuren noch erkennbar sind. Die Wasserstraßen und Schifffahrtsverwaltung des Bundes habe sich interessiert an den Forschungen des Kulturdenkmals gezeigt. „Bisher konnten wir nur eine provisorische kleine Hinweistafel anbringen, jetzt steht hier die große Geoparktafel“, freut sich Mössinger. Gleich daneben stehen zwei Ruhesitzbänke, die von der Bürgerstiftung Biblis gespendet wurden. So entstand, meint Mössinger, ein schöner, romantischer Platz an historischem Ort.

