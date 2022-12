Schnöller fordert Sieg

Biblis. Nachdem die Handballer der TG Biblis zuletzt zweimal in Folge unterlagen, steht am Sonntag um 16 Uhr beim Vorrundenfinale der Bezirksliga A die Partie beim punktgleichen TSV Pfungstadt II an. Beide Teams befinden sich mit 14:10 Punkten auf den Plätzen fünf und sechs, lediglich vier Tore Differenz trennen die beiden Kontrahenten.

Ebenso ausgeglichen wie die bisherige Punktausbeute beider Teams, sieht TGB-Trainer Sascha Schnöller auch das Leistungsniveau gleichauf, weiß allerdings um die Schwere der Aufgabe. „In Pfungstadt ist es immer unangenehm zu spielen, da haben wir uns in den letzten Jahren immer sehr schwer getan“, meint der Bibliser Trainer, der an einer entsprechenden Taktik tüftelt, die Gastgeber erst gar nicht ins Rollen kommen zu lassen.

Andere Körpersprache

„Wenn man sie ins Spiel kommen lässt und das Publikum da ist, ist es ganz schwer dort zu gewinnen“, meint Schnöller, der unbedingt mit einem Sieg die Vorrunde beenden möchte und seinen Mannen entsprechend ins Gewissen redet. Bei den jüngsten beiden Niederlagen beobachtete Schnöller, dass seine Spieler zu früh resignierten und die Köpfe hingen ließen.

Das soll am Sonntag nicht erneut passieren. Die Hebel werden deswegen in der Abwehr angesetzt. Schnöller fordert mehr Zugriff auf den Gegner, dazu mehr Struktur und Geduld im Angriff. Personell müssen die Gäste auf Michael Gansmann, Lars Dotzauer und Marcel Kranz verzichten. fh