Schnäppchen und Musik

Biblis. Zum zweiten Mal steht der Ortsflohmarkt in der Gemeinde Biblis an – diesmal allerdings an drei unterschiedlichen Terminen für Biblis, Wattenheim und Nordheim. Das Organisationsteam um Kristina Müller und Konstantin Großmann nimmt für den Termin am Sonntag, 15. Mai, in Biblis Anmeldungen bis Freitag, 6. Mai, an. In Wattenheim gibt’s am Sonntag, 22. Mai, Schnäppchen. Wer mitmachen will, sollte sich bis Freitag, 13. Mai, registrieren. Für Sonntag, 29. Mai, in Nordheim sind Anmeldungen bis Freitag, 20. Mai, möglich. Interessierte schreiben eine E-Mail an ortsflohmarkt.biblis@gmail.com mit Angabe des Standortes und der Verkaufsgegenstände. Infos gibt es auch unter https://gemeindeflohmarktbiblis.p2cloud.de.

Kulinarisch ist an den Terminen auch einiges geboten. So beteiligt sich das Café Auszeit in Biblis mit leckeren Kuchen und Kaffee, Bellas Biergarten ist geöffnet. Dort gibt die Bibliser Brass Band zudem am Sonntag, 15. Mai, gegen 16.30 Uhr ein Platzkonzert. Die Kulturscheune in Wattenheim will ebenfalls für Unterhaltung sorgen. red

