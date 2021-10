Scheib kämpft für Umgehung

Wattenheim. Im Ortsbeirat war die Ortsumgehung Wattenheim Thema: Bürgermeister Volker Scheib betonte, an alle möglichen Türen angeklopft zu haben. „Aber keiner hat aufgemacht. Wir brauchen jetzt eure Unterstützung vor Ort.“ Das könnte eine Organisation oder Initiative sein, die sich aktiv für den Bau einsetzt – ähnlich wie in Lampertheim, wo sich Anwohner in Neuschloss gegen die Pläne für die neue ICE-Strecke gewehrt haben, weil sie durch den Wald ganz nach am Wohngebiet geplant war und jetzt teils untertunnelt gebaut wird. Im Odenwald habe auch ein Ort 30 Jahre vehement für eine Umgehung gekämpft – und es geschafft.

„Es werden sich Änderungen durch die Nachfolge des Kraftwerks geben. Das wird noch mehr Durchgangsverkehr bringen. Wir müssen jetzt gemeinsam starten. Selbst wenn wir nichts mehr davon haben, sondern erst die nächste Generation“, sagte der Bürgermeister emotional. Betroffen seien noch andere Ortschaften, wie Wehrzollhaus, Hofheim oder auch Nordheim. Mit denen könne man sich verbünden. „Nur durch die Öffentlichkeit öffnen sich Türen. Entweder man muss die Umgehung begraben oder laut werden“, so Scheib.

Dieter Kern (SPD) gab zu, dass die Beiräte gar nicht wüssten, was zu tun ist. „Wir müssen die Information sammeln und bündeln. Vielleicht können wir jemanden aus Lampertheim herholen, der uns weiterbringt“, überlegte er laut. Auch darüber wird sich der Ortsbeirat Gedanken machen.

Tag der offenen Tür geplant

Michelle Rimer ist die neue Abteilungsleiterin für Finanzen und Digitalisierung und folgt damit auf David Svoboda. Sie erläuterte den Nachtragshaushalt in der Sitzung. Dieser fand die Zustimmung aller Beiräte. Sie müssen sich noch überlegen, ob sie einen eigenen „Haushalt“ in Höhe von 5000 Euro haben wollen, um eigene Projekte umsetzen zu können.

Die Gemeinde plant einen Tag der offenen Tür am 20. November, 13 bis 18 Uhr. Dann wird über das ISEK informiert, über die Sanierung des alten Rathauses und es gibt eine Energieberatung für die Bürger. Die Bewirtung übernimmt die Jugendfeuerwehr hinter dem Rathaus.

Gesucht wird noch ein geeignetes Gelände, das 20 Laubbäume aufnehmen kann. Sie sollen auf Wunsch des Spenders zusammen gepflanzt werden. cid