Schaden nach Einbruchsversuch in Biblis

Biblis. Die Polizei sucht Hinweise zu einem Einbruchsversuch in der Bibliser Werner-Von-Siemens-Straße. Nach Angaben der Beamten wollten Unbekannte zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag in ein Einfamilienhaus gelangen, was ihnen misslungen sei. Ob die Täter im Vorfeld von ihrem Plan abließen oder möglicherweise gestört wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Dennoch hinterließen sie einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich an die Heppenheimer Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06252/70 60 zu wenden.

