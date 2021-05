Sauberhafter Kindertag in Biblis

Biblis. Mit wachsamen Augen suchten die Jungen und Mädchen der Katholischen Familien-Kindertagesstätte Sonnenschein Biblis ihre Umgebung ab und zeigten sich erfreut und empört zugleich, wenn sie Unrat oder Müll fanden. Denn die Kinder hatten eine Mission: Sie nahmen am „Sauberhaften Kindertag“ der Hessischen Landesregierung teil, bei dem die Kleinen als Umweltschützer von morgen unterwegs waren.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Jungen und Mädchen bei dieser Aktion dabei waren. „Das Thema Müll beschäftigt uns schon länger und es wird auch noch so bleiben“, meinte Christel Bedford, stellvertretende Leiterin der Einrichtung. Man merke zudem, dass die Kinder aufmerksam ihre Umgebung wahrnehmen, wenn sie zur Einrichtung laufen oder anderweitig unterwegs sind. Viele erzählen dann von „Ecken“, in denen es nicht so schön aussieht, wo sie oft Müll sehen würden.

„Wir haben zurzeit eine Gruppe, die täglich spazieren geht. Die Kinder sind auch hierbei sehr aufmerksam und sehen, dass viel Müll rumliegt“, ergänzt Bedford. Daher wird auch bei diesen Ausflügen von den Jungen und Mädchen immer wieder Unrat eingesammelt. Ihr Tatendrang beschränkt sich also nicht nur auf den „Sauberhafter Kindertag“.

Ziel der Umweltkampagne der Hessischen Landesregierung ist es, das Bewusstsein für eine intakte Umwelt, den Wert von Ressourcen und die Wichtigkeit von Abfallvermeidung zu schärfen. Gemeinsam mit zahlreichen anderen Kindern in Hessen gingen die Bibliser Kindergartenkinder mit gutem Beispiel voran und sammeln leichtfertig weggeworfene Abfälle ein. Und ganz nebenbei lernen sie noch etwas Wichtiges: Abfall gehört nicht auf den Boden, sondern in die Mülltonne.

Wobei die Kindergartenkinder, dies bestätigen auch die Erzieherinnen und Erzieher, hier schon gut sensibilisiert seien. Die größeren Kinder sind zudem in der Mülltrennung schon sehr fit. Gerade das gemeinsame Sammeln rund um die Kindertagesstätte sei für die Teilnehmer eine prägende Erfahrung. Die Jungen und Mädchen, es nahmen vom Sonnenschein 26 Kinder und sechs Erzieherinnen und Erzieher teil, konnten ihre Mülltüten zügig füllen. Oftmals waren es kleine Dinge, die herumlagen: Zigarettenstummel, kleinere Plastikteile bis hin zu Glas- und Plastikflaschen – eben achtlos weggeworfene Sachen.

Die Kinder freuten sich auch, wenn ihnen Erwachsene und Nachbarn begegneten. Diesen konnten sie von ihrer Aktion erzählen und so auch die Erwachsenen sensibilisieren. Die Jungen und Mädchen erfuhren durch ihren Einsatz, dass ihr eigenes Handeln auch etwas bewegen kann. „Wir werden auch weiterhin die Augen offenhalten und Abfälle aufsammeln“, so Bedford.

Wie schon in den Vorjahren verlost „Sauberhaftes Hessen“ unter allen teilnehmenden Einrichtungen 25 Mal 200 Euro, die von der Ehrenamtskampagne der Hessischen Landesregierung zur Verfügung gestellt werden.

