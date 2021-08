Sattel spät abends gestohlen

Biblis. Es kommt vor, dass Christiane Hansmann auch vermeintlich selbstverständliche Dinge eigens benennen muss. „Die Beamten sind für die Bürger immer ansprechbar“, ist ein solcher Satz, den die Sprecherin der Polizei in Südhessen sagt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer etwa einen Einbruch oder eine andere kriminelle Tat zu beklagen hat, sollte nicht zögern und die Polizei aufsuchen. Dabei will die Bibliserin Brigitte Landgraf eine ganz andere Erfahrung gemacht haben. Wie die Halterin zweier Pferde erzählt, hatte sie nach einem Einbruch auf ihrem Grundstück den zuständigen Polizeiposten in Lampertheim angerufen und wollte Anzeige erstatten. Das habe aber nicht so einfach funktioniert.

Doch der Reihe nach. Die Diebe kamen am späten Abend. Im Pferdeschuppen wurden sie schnell fündig, wie die 50-Jährige erzählt. „Beispielsweise haben die Täter einen spanischen Sattel gestohlen, der hat mehrere hundert Euro gekostet“, klagt sie. Auch hätten der oder die Einbrecher einen Teil des Pflegesortiments für die Pferde mitgehen lassen. Auf den ersten Blick nicht gerade ein spektakulärer Raubzug. Dennoch sind erhebliche Kosten entstanden, wie die Bibliserin versichert, die vorsichtshalber lieber nicht auf einem Bild erscheinen möchte.

Als problematisch habe sie dann den Kontakt zur Polizei erlebt. So wollte der Beamte der Lampertheimer Polizei keine Anzeige aufnehmen, berichtet Brigitte Landgraf. Er habe sie darauf hingewiesen, dass sich ihre Angaben zum Einbruch bequem über ein Online-Formular erledigen ließen. „Tatsächlich sagte der Polizist, es sei nicht möglich, eine Anzeige zu erstatten“, beteuert die Pferdebesitzerin und findet: „Der Beamte hat mich abgewimmelt.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Fälle in der Nachbarschaft

Sie sei allerdings nicht darauf erpicht gewesen, das eher komplizierte Prozedere einer Anzeige am Bildschirm durchzustehen. „Zumal ich – wie auch andere Menschen – nicht einmal einen Computer besitze“, betont die Bibliserin. Anzeige habe sie also gar nicht erst erstattet. Dabei sei sie während der vergangenen Monate nicht das einzige Opfer von Einbrechern in Biblis gewesen.

Von einem benachbarten Gelände hätten Langfinger ein Aggregat gestohlen, bei einem anderen Grundstücksbesitzer seien Batterien für landwirtschaftliche Maschinen verschwunden. Auch eine Motorsäge sei in der Nachbarschaft gestohlen worden. „Ich finde das beängstigend“, stellt die Frau fest. Zumal sie mittlerweile eher ernüchtert auf die Ordnungshüter blicke.

Das will Polizeisprecherin Christiane Hansmann so nicht stehenlassen. „Natürlich bietet die Polizei im gesamten Bundesland Hessen einen Online-Service an, der vor allem während der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020 seinen Zweck erfüllt hat“, sagt sie. Es sei aber definitiv nicht der Fall, dass die Polizei keine Anzeigen mehr direkt auf dem Revier aufnimmt.

Dass die Alternative dazu im Internet auch das Nervenkostüm strapazieren kann, stellt die Sprecherin nicht in Abrede. So müsse beispielsweise eine Belehrung gelesen und abgehakt werden, in der das Thema Falschaussagen abgehandelt wird. „Ja, das ist leider mühselig“, räumt Hansmann ein. Allerdings werde dieses Angebot dennoch genutzt. Es handle sich letztendlich aber nur um eine Alternative zum Besuch auf dem Revier.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Ein Missverständnis?

Dass ein Beamter Brigitte Landgraf abgewiesen haben soll, kann sich die Sprecherin nicht vorstellen. Womöglich liege ein Missverständnis vor, vermutet sie: „Es ist ja auch nicht im Sinne der Polizei, den direkten Kontakt zu den Bürgern ausfallen zu lassen.“ Immer mal wieder kommt es auch in Biblis zu kleineren Delikten, wird eine Hütte oder ein Schuppen aufgebrochen. Auch vor Gaststätten machen die Diebe nicht halt. So haben beispielsweise Einbrecher Mitte Juli das am Rheinufer gelegene Lokal „Rheinfähre“ während des Hochwassers heimgesucht und einen Schaden von bis zu 2000 Euro verursacht. Dabei hätten die Täter nicht nur teure Spirituosen mitgehen lassen, sondern beispielsweise auch die Espressomaschine, wie der Wirt Steven Alongi unserer Redaktion berichtet hatte.

Wie Alongis Schwester Nicole Kiffel auf Anfrage sagt, gibt es wohl noch keine Spur zu den Tätern. „Wir haben den Eindruck, dass es in Biblis regelmäßig solche kleineren Einbrüche gibt“, sagt sie. Vor allem Grundstücke, die außerhalb liegen, seien betroffen. „Wer in Biblis lebt, weiß das“, fügt Kiffel hinzu.

Ein Grund mehr, Kontakt zur Polizei zu suchen, sagt Behördensprecherin Hansmann. Aus ihrer Sicht wäre es fatal, wenn Betroffene auf eine Anzeige verzichten, nur weil sie fälschlicherweise denken, das sei nur noch im Internet möglich. „Für die Menschen steht die Tür bei der Polizei offen“, bekräftigt sie. Aus Sicht von Brigitte Landgraf eine gute Nachricht. Sie will nun Anzeige erstatten. Persönlich.