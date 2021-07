Rundfahrt auf dem Rad

Biblis. Die SPD Biblis-Nordheim-Wattenheim lädt am Samstag, 10. Juli, zur ersten Radtour in der Sommerpause ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf der Westseite des Bibliser Bahnhofs. Die Radfahrer werden mehrere Stationen ansteuern. Los geht es – wenn auch unter Vorbehalt – mit der Feuerwehr in Biblis. Danach geht es weiter ins Gewerbegebiet. Nächste Station wird der Friedhof in Biblis sein. Interessierte Mitbürger und Mitbürgerinnen lädt die SPD ein, an der Rundfahrt teilzunehmen.

Zum Abschluss der Tour gegen 13 Uhr ist Mittagessen in der Pizzeria „Bei Josef“ eingeplant. Die zweite Sommer-Radtour findet am Samstag, 21. August, statt. red